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【新股IPO】內地小家電Vesync2148招股　孖展暫錄155億超購99倍、國際配售提前截止

新股IPO 12:57 2020/12/10

分享：

Vesync2148將於12月18日掛牌。

小型家電製造商Vesync  （新上市編號：02148）  正在招股，Vesync擁有「宅經濟」概念。截至下午12時10分，綜合多間券商數據顯示，Vesync暫錄得155億元孖展認購，超額認購近99倍，當中輝立借出30億元、華泰借出34億元、大華繼顯借出16億元。消息指，Vesync國際配售提前截止。

Vesync擁「宅經濟」概念，能否重燃JS環球佳績？【下一頁】

Vesync招股詳情【下一頁】

Vesync每股招股價4.68至5.52元，每手1000股，入場費5575.6元；計劃發行2.81億股，集資最多約15.51億元。保薦人為法巴及創陞融資。Vesync預期於本月18日掛牌。

Vesync旗下部分家電一覽

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 Vesync（02148） IPO 集資
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