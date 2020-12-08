  • 21°C
香港時間 : 20201208日 (二) 13:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東旗下】京東劉強東親自帶隊加入「社區團購」混戰　傳2億美元收購買菜平台

股市 12:59 2020/12/08

分享：

京東加入社區團購混戰，劉強東親自帶隊。

京東（09618）系第三家上市公司京東健康（06618）今天正式掛牌，半日再逾5成，最高見109.8元，市值高達3380億元。目前京東系仍有三隻獨角獸正在排隊上市，包括京東數科、京東物流及京東工業品，京東系將形成集電商、物流、醫療健康及金融科技四大矩陣。據內地媒體報道，京東創辦人劉強東於內部會議提出親自帶隊京東打好「社區團購」戰，業界猜測社區團購有機會成長為京東系的新上市公司。

京東拆分京東物流香港上市？詳情【下一頁】

據報京東正在籌備名為「京東優選」的社區團購項目，最快將於今年12月底至明年1月初正式上線。該項目由京東物流和京東商城合作發揮協同效應，京東物流負責前期倉儲規劃，京東商城則負責銷售終端。

而最新消息，京東計劃收購生鮮電商平台美菜網旗下的子品牌美家買菜，交易金額約2億美元。與此同時，京東零售集團的大商超全渠道事業群，成立了單獨的社區團購業務部，該業務部會合併京東原有的社區團購業務。

科網企業熱衷賣菜？

今年多家互聯網企業入場社區團購。

  • 美團（03690）今年7月成立「美團優選」正式進軍社區團購。
  • 拼多多（美：PDD）董事長黃崢10月於5周年慶上給予「買菜」厚望。
  • 阿里巴巴（09988）早前注資40億美元盒馬鮮生做社區團購項目「盒馬優選」。
  • 字節跳動據報考慮孵化社區團購項目，方案未落實但已有項目名--「今日買菜」。
  • 快手也已針對社區團購進行實地調研。

相關文章： 【新股IPO】京東健康CEO：疫情推進醫療健康發展　料5年內打通將線上線下醫療服務

【數字人民幣】京東將成為首個測試數字人民幣在線商城　本周五發放2000萬人幣紅包

【京東旗下】達達集團股價大升3成　第三季收入按年增長86%

編輯：陳華

香港股票 美團外賣 美團－W（03690） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 拼多多（美：PDD） 阿里巴巴 字節跳動 盒馬

上一篇文章

高盛：啟動收購合資高盛高華100%股權程序　完成後將更名為高盛（中國）證券

下一篇文章

美國制裁 | 吉利、比亞迪、兗州煤業、中生製藥、國壽及金斯瑞最新部署（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】滙豐ADR較港低1.3%騰訊ADR靠穩　夜期收市升83點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR較港低1.3%騰訊ADR靠穩　夜期收市升83點（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　暗盤升近三成、上市升幾多？
【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　暗盤升近三成、上市升幾多？
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】藍月亮6993招股旺場　孖展暫錄602億超購近60倍、國際配售已足額
【新股IPO】藍月亮6993招股旺場　孖展暫錄602億超購近60倍、國際配售已足額
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）