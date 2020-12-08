【京東旗下】京東劉強東親自帶隊加入「社區團購」混戰　傳2億美元收購買菜平台

▲ 京東加入社區團購混戰，劉強東親自帶隊。

京東（09618）系第三家上市公司京東健康（06618）今天正式掛牌，半日再逾5成，最高見109.8元，市值高達3380億元。目前京東系仍有三隻獨角獸正在排隊上市，包括京東數科、京東物流及京東工業品，京東系將形成集電商、物流、醫療健康及金融科技四大矩陣。據內地媒體報道，京東創辦人劉強東於內部會議提出親自帶隊京東打好「社區團購」戰，業界猜測社區團購有機會成長為京東系的新上市公司。

京東拆分京東物流香港上市？詳情【下一頁】

據報京東正在籌備名為「京東優選」的社區團購項目，最快將於今年12月底至明年1月初正式上線。該項目由京東物流和京東商城合作發揮協同效應，京東物流負責前期倉儲規劃，京東商城則負責銷售終端。

而最新消息，京東計劃收購生鮮電商平台美菜網旗下的子品牌美家買菜，交易金額約2億美元。 與此同時，京東零售集團的大商超全渠道事業群，成立了單獨的社區團購業務部，該業務部會合併京東原有的社區團購業務。

科網企業熱衷賣菜？

今年多家互聯網企業入場社區團購。

美團（03690）今年7月成立「美團優選」正式進軍社區團購。

拼多多（美：PDD）董事長黃崢10月於5周年慶上給予「買菜」厚望。

阿里巴巴（09988）早前注資40億美元盒馬鮮生做社區團購項目「盒馬優選」。

字節跳動據報考慮孵化社區團購項目，方案未落實但已有項目名--「今日買菜」。

快手也已針對社區團購進行實地調研。

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編輯：陳華