【新冠疫苗】英國第一針施打 90歲婦人：最佳生日禮物

輝瑞(Pfizer)研發的新冠疫苗獲英國政府許可,英國周二(8日)起接種輝瑞疫苗。70家醫院都已準備就緒,為高危群體接種首批新冠疫苗。英國一名90歲的婦人,成為英國首位正式接種新冠疫苗的人。英國政府表示,未來數周將擴大新冠疫苗接種計劃。

英國廣播公司(BBC)報道,北愛爾蘭一名90歲的婦人基南(Margaret Keenan),成為了新冠疫苗試驗者以外,英國首位正式接種新冠疫苗的人。基南是於考文垂大學醫院(University Hospital, Coventry)接種疫苗,她對此表示感到榮幸,形容這是她提前收到最好的生日禮物。

基南表示由於疫情持續,她過往一年的大部分時間都是獨自度過。她表示接種新冠疫苗後,期待新年等節日可與親友相聚。

首批接種新冠疫苗的群體,包括80歲以上的住院長者及英國國民保健署(NHS)醫護人員。負責管理疫苗接種計劃的醫護人員會於蘇格蘭率先接種疫苗,而前綫醫護人員就會於威爾士及北愛爾蘭率先接種疫苗。

現年87歲的退休種族關係專家舒克拉(Hari Shukla),也為首批接種新冠疫苗的英國人。他與妻子周二於紐卡素的皇家維多利亞醫院接種新冠疫苗。舒克拉稱他很高興可參與接種疫苗,並盡他所能提供幫助。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)表示:

今天標誌著英國在對抗新冠肺炎病毒方面邁出了一大步。

(Today marks a huge step forward in the UK's fight against coronavirus.)