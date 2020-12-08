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【新冠疫苗】英國第一針施打 90歲婦人：最佳生日禮物

環球社會熱點 17:08 2020/12/08

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【新冠疫苗】英國第一針施打 90歲婦人：最佳生日禮物

輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗獲英國政府許可，英國周二（8日）起接種輝瑞疫苗。70家醫院都已準備就緒，為高危群體接種首批新冠疫苗。英國一名90歲的婦人，成為英國首位正式接種新冠疫苗的人。英國政府表示，未來數周將擴大新冠疫苗接種計劃。

【新冠疫苗】英國擬混合兩款使用 研究能否增效用率 【下一頁】

【新冠疫苗】首批輝瑞疫苗運抵英國醫院 周二起接種 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）報道，北愛爾蘭一名90歲的婦人基南（Margaret Keenan），成為了新冠疫苗試驗者以外，英國首位正式接種新冠疫苗的人。基南是於考文垂大學醫院（University Hospital, Coventry）接種疫苗，她對此表示感到榮幸，形容這是她提前收到最好的生日禮物。

基南表示由於疫情持續，她過往一年的大部分時間都是獨自度過。她表示接種新冠疫苗後，期待新年等節日可與親友相聚。

首批接種新冠疫苗的群體，包括80歲以上的住院長者及英國國民保健署（NHS）醫護人員。負責管理疫苗接種計劃的醫護人員會於蘇格蘭率先接種疫苗，而前綫醫護人員就會於威爾士及北愛爾蘭率先接種疫苗。

現年87歲的退休種族關係專家舒克拉（Hari Shukla），也為首批接種新冠疫苗的英國人。他與妻子周二於紐卡素的皇家維多利亞醫院接種新冠疫苗。舒克拉稱他很高興可參與接種疫苗，並盡他所能提供幫助。

【新冠疫苗】英民眾憂慮安全性 3分1人稱不會接種  【下一頁】 

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示：

今天標誌著英國在對抗新冠肺炎病毒方面邁出了一大步。

（Today marks a huge step forward in the UK's fight against coronavirus.）

約翰遜表示，接種計劃於未來數周至數月内將逐步擴大。英國首批疫苗共有80萬劑，可為40萬人接種。連同上述首批疫苗在内，英國共已訂購4000萬劑疫苗，足夠2,000萬人接種。英國政府更計劃明年在會議中心、體育館等設施，設置大規模疫苗接種中心。

責任編輯：鄭錦玲

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