【汽車股】長城上月銷售創4年高獲瑞信升目標價　股價飈逾一成

▲ 東風（00489）公布11月份銷量數據，月內整體銷量為30.3萬輛，較去年同期升5.3%。

長城汽車 （02333） 11月銷售達14.5萬輛，按年升26%，按月升7%，創4年高，獲瑞信升目標價9.4%至17.5元。長城汽車股價今日飈升，最新報15.66元，升11.7%。

瑞信指出，長城銷售大致符合預期，但乘用車增長好過大市，主要受H6 SUV家族銷售增長推動。11月該車型銷售達5.5萬輛，按年升32%，按月升4%；上月最新代H6按月銷售升按月10%至2.29萬輛。

另外，長城電動車「歐拉」銷售亦創歷史高至1.16萬輛，按年升4.15倍，而當中主要增長動力「歐拉黑貓」售出9463輛，是國內銷售排名第三的純電動車

瑞信指，由於預計銷售量高企，因此升長城汽車2020-22年純利預測0.3%至8%﹐目標價由16元升至17.5元，維持「跑贏大市」評級。

另外，東風 （00489） 公布11月份銷量數據，月內整體銷量為30.3萬輛，較去年同期升5.3%。以車種計算，乘用車及商用車11月份分別售出25.6萬輛及4.7萬輛，按年分別增5.1%及6.5%。今年首11個月，東風累計售出252.6萬輛汽車，按年跌4.6%。東風股價現微跌0.26%，最新報7.83元。

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編輯：吳敏芳