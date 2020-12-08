【新冠疫苗】特朗普下錯注？輝瑞確認華府拒買更多疫苗

▲ 【新冠疫苗】特朗普下錯注？據報早前拒買更多輝瑞疫苗

輝瑞疫苗獲英國政府率先批准使用，英國周二（8日）起大規模接種輝瑞疫苗。新冠疫苗需求極大的情況下，美國食品及藥物管理局（FDA）前局長戈特利布證實，特朗普政府早前拒絕購買更多輝瑞疫苗，令美國最快在明年6月，才能追加購買更多輝瑞疫苗。

目前戈特利布（Scott Gottlieb）為輝瑞（Pfizer）董事局成員，他周二接受CNBC訪問時，證實輝瑞曾多次向特朗普政府提出增加輝瑞疫苗購買量、最多可達5億劑的選項，而加購的輝瑞疫苗主要在明年第二季供應，但被特朗普政府拒絕。

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特朗普政府早前已向輝瑞，初步訂購1億劑疫苗，而根據合約條款，特朗普政府可再購買多4倍劑量、即總數5億劑的疫苗。

但《紐約時報》、美聯社報道指，特朗普政府決定不加購輝瑞疫苗。由於美國沒有追加訂單，輝瑞於是轉向其他國家出售疫苗，令美國最快明年6月才能追加訂單。

特朗普政府未有明確提及拒絕加購的原因，但戈特利布估計，或與特朗普政府相信，明年中將有更多新冠疫苗可供選擇，故不用急於購入太多同一公司的新冠疫苗。

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FDA高級疫苗顧問希爾德雷思（James Hildreth）早前透露，FDA周四（10日）將就是否緊急授權輝瑞疫苗的使用作表決。若表決獲通過，周五（11日）會開始分發輝瑞疫苗。

責任編輯：林嘉莉