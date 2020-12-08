【新冠疫苗】南韓已購4400萬劑疫苗 夠近9成人接種

▲ 南韓政府宣布已訂購4,400萬劑新冠疫苗，料足夠南韓近9成人接種。

南韓的新冠肺炎疫情嚴峻，單日增近600宗新冠肺炎確診，南韓政府宣布上調疫情防控級別。另外，南韓政府宣布合共已訂購4,400萬劑新冠疫苗，可供應約88%的人口接種新冠疫苗。

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南韓政府周二（8日）宣布全國再增594宗確診，已連續31日保持三位數的確診每日增幅，累計超過3.87萬人確診。

由於前一日的檢測數量約為平日的一半水平，再加上療養院等高風險設施的疫情或會蔓延，料確診數字仍會進一步增加。政府由周二起將首都圈的疫情防控級別上調至2.5級，非首都圈地區上調至2級。

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南韓政府表示，目前已向多間藥廠訂購3,400劑新冠疫苗，包括阿斯利康（AstraZeneca）、輝瑞（Pfizer）、Moderna及強生（Johnson & Johnson）的疫苗研發部門楊森（Janssen）。再加上南韓政府通過新冠疫苗保障機制COVAX獲得的1,000萬劑，合共已取得4,400萬劑新冠疫苗。

南韓政府計劃安排長者、長期病患者、醫護人員、警察等群體優先接種疫苗。但南韓防疫部門曾表示，由於需時設立完善接種機制和分析疫苗副作用，料要到明年下半年才可展開接種。

責任編輯：鄭錦玲