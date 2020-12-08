  • 21°C
香港時間 : 20201208日 (二) 13:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DCEP整體將呈通脹中性

宏觀解讀 11:50 2020/12/08

分享：

我們往往將央行數字貨幣DCEP與Libra、比特幣等數字貨幣比較，而卻忽略其作為M0（即現金）數字化的本質。事實上，抓住DCEP「現金」特性的細節，方能正確理解其與我們熟知的電子支付的區別，從而對宏微觀體系即將到來的變革形成客觀認識。從現金的有限兌換性、匿名性、可傳遞性、不可重複花費性以及不可偽造性，我們大致能夠推測出DCEP的頂層設計。從宏觀角度，DCEP不改變基礎貨幣供應量，既不鼓勵也不抑制商業銀行存貸關係的發生，是央行對第三方支付機構100%備付金要求的傳承，整體呈通脹中性。但DCEP能夠通過追踪現金流向把握存款準備金增減的來源，對貨幣體系的擴大收縮有更及時的認知反饋。

2017年，央行明確要求，非銀行支付機構應將部分客戶備付金，交存至指定機構專用存款帳戶。2018年初，備付金集中交存比例上升至100%。非銀支付機構為日常小額交易場景提供了便捷的服務，降低了人們對現金的持有意願，因此在備付金制度出台之前，更多M0轉化為活期存款進入商業銀行存款體系，通過貨幣創造擴大廣義貨幣（M2）規模。但是，在備付金制度出台後，由現金轉化而來的帳戶餘額不再進入存款體系，而是交由央行統一管理成為基礎貨幣的一部分，不再參與貨幣創造。數據顯示，2017年以前，隨着支付寶和微信支付的普及，流通中現金佔基礎貨幣的比重逐年下降，而在備付金制度出台後，這一比重開始回升。

從技術角度分析，伴隨商業銀行存貸關係的發生，基礎貨幣的數量不會產生變化，而是體現為存款準備金和M0之間的此消彼長，因此現金與存款準備金之間的轉化，能夠一定程度上衡量出貨幣創造的深度。但是，我們需要關注存款準備金增減的來源，如果是由M0轉化為存款準備金，說明存貸關係發生，理論上M2上升；而如果超額存款準備金增加，則說明存貸關係消減，M2下降。DCEP去向全程可追溯，也能夠幫助監管部門實時監測存款準備金增減的來源，從而更好地把握貨幣動態。DCEP在日常小額交易場景替代M0，與100%備付金制度推出的思路一脈相承，即用於日常小額交易的錢仍然保持紙幣特性，盡量不要過多參與貨幣創造。從數據推測，央行或將流通中現金（包含備付金）與基礎貨幣的比重控制在30%左右，因此從整體看，DCEP推出可能促使支付寶/微信餘額轉移，但並不會有明顯的通脹/通縮效應。

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

最新專欄文章 更多

實話世經 - 技術共振將引領數字經濟加速度
2020/12/01
技術共振將引領數字經濟加速度
實話世經 - 消費新動力　投資新重心
2020/11/24
消費新動力　投資新重心
實話世經 - 白宮易主的政策之變
2020/11/17
白宮易主的政策之變
實話世經 - 「十四五」的轉折：從增長到升維
2020/11/03
「十四五」的轉折：從增長到升維
實話世經 - 現實世界的理論燈塔
2020/10/20
現實世界的理論燈塔
人民幣 電子支付 數碼貨幣 M2 通脹 M0 比特幣 支付寶 微信支付
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】滙豐ADR較港低1.3%騰訊ADR靠穩　夜期收市升83點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR較港低1.3%騰訊ADR靠穩　夜期收市升83點（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　暗盤升近三成、上市升幾多？
【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　暗盤升近三成、上市升幾多？
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】藍月亮6993招股旺場　孖展暫錄602億超購近60倍、國際配售已足額
【新股IPO】藍月亮6993招股旺場　孖展暫錄602億超購近60倍、國際配售已足額
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）