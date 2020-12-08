DCEP整體將呈通脹中性

我們往往將央行數字貨幣DCEP與Libra、比特幣等數字貨幣比較，而卻忽略其作為M0（即現金）數字化的本質。事實上，抓住DCEP「現金」特性的細節，方能正確理解其與我們熟知的電子支付的區別，從而對宏微觀體系即將到來的變革形成客觀認識。從現金的有限兌換性、匿名性、可傳遞性、不可重複花費性以及不可偽造性，我們大致能夠推測出DCEP的頂層設計。從宏觀角度，DCEP不改變基礎貨幣供應量，既不鼓勵也不抑制商業銀行存貸關係的發生，是央行對第三方支付機構100%備付金要求的傳承，整體呈通脹中性。但DCEP能夠通過追踪現金流向把握存款準備金增減的來源，對貨幣體系的擴大收縮有更及時的認知反饋。

2017年，央行明確要求，非銀行支付機構應將部分客戶備付金，交存至指定機構專用存款帳戶。2018年初，備付金集中交存比例上升至100%。非銀支付機構為日常小額交易場景提供了便捷的服務，降低了人們對現金的持有意願，因此在備付金制度出台之前，更多M0轉化為活期存款進入商業銀行存款體系，通過貨幣創造擴大廣義貨幣（M2）規模。但是，在備付金制度出台後，由現金轉化而來的帳戶餘額不再進入存款體系，而是交由央行統一管理成為基礎貨幣的一部分，不再參與貨幣創造。數據顯示，2017年以前，隨着支付寶和微信支付的普及，流通中現金佔基礎貨幣的比重逐年下降，而在備付金制度出台後，這一比重開始回升。

從技術角度分析，伴隨商業銀行存貸關係的發生，基礎貨幣的數量不會產生變化，而是體現為存款準備金和M0之間的此消彼長，因此現金與存款準備金之間的轉化，能夠一定程度上衡量出貨幣創造的深度。但是，我們需要關注存款準備金增減的來源，如果是由M0轉化為存款準備金，說明存貸關係發生，理論上M2上升；而如果超額存款準備金增加，則說明存貸關係消減，M2下降。DCEP去向全程可追溯，也能夠幫助監管部門實時監測存款準備金增減的來源，從而更好地把握貨幣動態。DCEP在日常小額交易場景替代M0，與100%備付金制度推出的思路一脈相承，即用於日常小額交易的錢仍然保持紙幣特性，盡量不要過多參與貨幣創造。從數據推測，央行或將流通中現金（包含備付金）與基礎貨幣的比重控制在30%左右，因此從整體看，DCEP推出可能促使支付寶/微信餘額轉移，但並不會有明顯的通脹/通縮效應。