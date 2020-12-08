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【第四波疫情】日本城母企中期利潤增2.35倍 中午勁升11%

股樓投資 12:49 2020/12/08

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日本城母公司國際家居零售（01373）公布，料截至10月31日止，中期淨利潤較去年同期增加不少於2.35倍，即增至約1.61億元。該股現價升近11.5%，報2.62元，成交1500萬元，今早曾上試2.78元，創上市新高。

【港股追蹤】摩通睇好呢隻主打女性市場的手遊股　首予「買入」評級　股價即時急升近一成  詳情請看[下一頁]

公司指，期內銷售提升不少於13%，受惠於防疫產品銷量增加，線上線下平台進入收成期，以及產品組合多元化。

【汽車下鄉】新能源車下鄉明年持續 中高端車款不列入名單  詳情請看[下一頁]

公司表示，期內純利增長主要來自確認收入，包括獲得港府防疫抗疫基金「保就業」計劃的工資補貼共約5900萬元；香港、新加坡及澳門政府提供的其他補貼共約1400萬元；亦得到業主及政府租金減免共約1900萬元；以及期內收入較去年同期增加不少於13%。剔除有關補貼和租金減免後，預期中期淨利潤較去年同期增加不少於50%。

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撰文 : 趙家盈

國際家居零售（01373）

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