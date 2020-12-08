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【TikTok拆骨】美國地方法官再次阻止商務部對TikTok執行禁令

股市 12:48 2020/12/08

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哥倫比亞地方法院法官Carl Nichols亦在昨天(7日)再次頒下臨時禁制令，阻止商務部對Tik Tok實施禁令。

美國賓夕法尼亞洲地區法官早前於10月30日裁定商務部封禁Tik Tok越權，引致商務部暫緩執行禁令。哥倫比亞地方法院法官Carl Nichols亦在昨天（7日）再次頒下臨時禁制令，阻止商務部對Tik Tok實施禁令。Carl Nichols指，商務部對Tik Tok實施禁令僭越「國際經濟權立法」（International Emergency Economic Power Acts）的法律權限，案件將於下周五（18日）進行聆訊。

Nichols曾在9月27日頌下臨時禁制令，禁止政府阻止用戶於美國地區內下載Tik Tok。

傳華府不再延長Tik Tok 賣盤期限，詳情可看﹕【下一頁

美國商務部回應指，該部門頒佈Tik Tok 禁令是以國家安全為重，強調該行政命令未有違法。商務部將遵守法院所頒下的臨時禁制令，但仍會堅決捍衛Tik Tok 禁令，並應對相關決定的司法挑戰。

地方法官(7日)最新頒下的臨時禁制令全文。

美國商務部早前以維護國家安全為由，要求字節跳動將旗下的抖音海外版TikTok美國業務賣盤。商務部最初要求字節跳動須在11月12日前出售TikTok美國業務，其後分別延後兩次死線期限，最新期限於上周五（4日）屆滿。據路透社引述，美國政府無意再延長期限，而該決定由特朗普親自下令。不過據了解，字節跳動並不會由未能在限期前出售美國Tik Tok 業務而被罰。

相關文章﹕【中美角力】TikTok禁令再獲延長7天  限期延至12月4日

【TikTok拆骨】消息指TikTok稱拜登團隊可能不會強推其與甲骨文交易

【TikTok拆骨】 美國地方法官阻商務部對TikTok執行禁令


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編輯﹕賴奕羚

貿易戰 中美關係 美國 制裁 中美貿易戰 特朗普 抖音 字節跳動
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