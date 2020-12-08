【Twitter熱門議題】#Covid19 #BlackLivesMatter 成最熱門標籤　黑豹男主角逝世帖文成轉發之最

2020年來到尾聲，社交平台Twitter周一（7日）公布2020年的分享統計數據。數據顯示，新冠肺炎疫情相關的標籤 「#Covid19」及「#StayHome」，分別為Twitter熱門標籤的第一位及第三位，「#Covid19」標籤的帖文累計近4億條，第二位則為「#BlackLivesMatter」。

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統計數據亦顯示，2020年獲最多人讚好及轉發的帖文，為黑豹男主角Chadwick Boseman逝世的帖文，累計約有760萬個讚，及235萬次轉發，史上最多。

美國前總統奧巴馬在NBA球星高比拜仁意外離世後所發出的帖文，成為第二位最多人讚好的帖文，分別有將396萬個讚。

另外，全球亦有逾7億條帖文與各地選舉有關，當中最受關注、最多帖文提到的人物的人物是美國總統特朗普，其次是在美國11月大選中獲勝的拜登。前美國總統歐巴馬、印度總理莫迪（Narendra Modi）與美國民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）等亦成為關注人物。

音樂界方面，南韓男團BTS則連續第4年成為美國最多帖文討論的音樂團體。

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責任編輯：楊子瑩