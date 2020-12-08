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【新股IPO】京東健康CEO：疫情推進醫療健康發展　料5年內打通將線上線下醫療服務

新股IPO 11:28 2020/12/08

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京東健康於今日掛牌。

京東健康 （06618） 於今日掛牌。京東健康CEO辛利軍與中國工程院院士於線上記者會表示，疫情影響下，線上醫療急速發展，預料5年內將線上、線下醫療業務打通。他又表示，京東健康選擇來港上市，認為投資者對中國醫療系統較了解。

京東健康為線上醫療健康行業龍頭，辛利軍則表示，公司並不以賺取最大收入作為首要目標，反而希望令業務更普及，讓消費者有更好的用戶體驗。

他指出，爆發全球化疫情令醫療健康行業急速發展，甚至改變整個行業生態，無疑亦加快公司上市的進程，他形容疫情前，醫療健康行業的速度為「1」，疫情影響下，行業發展的速度為「3」。

未來京東健康投資醫院或醫療服務機構，與線下醫療好好接合。辛利軍表示，雖然大部分的病均可以透過線上問歲來解決，但仍有最部分的病需要線下醫療才能解決，故需要與醫院等進行深度合作。

辛利軍於今早舉行的上市儀式表示，京東健康今日來到香港正開啟京東健康發展歷程中新的起點、新的征程。未來，京東健康將以上市為契機，盡全力地推動醫療健康產業朝著更高質量、更可持續等的方向前進，為國民提供便捷、可負擔的醫療健康產品和服務，做好一名「國民首席健康管家」。

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 疫情 IPO 京東健康（06618）

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