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[第四波疫情] 上月總商品交易額按年大增96% 港視中午升逾半成

股樓投資 12:21 2020/12/08

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網購平台HKTV Mall 營運商香港電視(01137)公布上月營運數據。11月訂單總商品交易額約4.9億元，按年升96％，按月跌4.5％，日均訂單數量為3.39萬宗，按年增92.8％，按月跌2％。期內，日均訂單總商品交易額1630萬元，按年增長96.4％，按月跌1.2％，而平均訂單值468元，按年升2％，按年增0.6％。港視指，每月活躍使用者143.5萬名，曾於HKTV Mall購物的獨立客戶數量為41 .2萬名。

【2021展望】招商證券國際料恒指明年最高可抵30500點 推薦17大行業28隻中資股為首選  詳情請看[下一頁]

【美股新股】軟銀紅杉GIC為大股東　美國版「美團」Doordash周三掛牌上市  詳情請看[下一頁]

由於上月銷售受惠疫情反彈，加上政府重新縮短食肆營業時間至6時，港視開市後持續造好重上12元，中午收報12.38元升5.4%。

日前大和亦指，突如其來的第四波新冠疫情或推動香港電視11至12月訂單總商品交易額，料可帶動今年下半年的交易額增長，或可超越公司訂下28億至30億元總交易額的目標，將有助提升利潤率，故將其目標價由12元上調至13元，並維持「優於大市」評級。　

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撰文 : 李尚毅

香港電視（01137） 經濟

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