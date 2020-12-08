【新冠疫苗】英國擬混合兩款使用 研究能否增效用率

▲ 英國政府表有意安排民眾進行試驗，混合接種牛津疫苗及輝瑞疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗獲英國政府許可，英國周二（8日）起接種輝瑞疫苗。英國政府表示牛津疫苗獲批後，有意安排民眾進行試驗，混合接種牛津疫苗及輝瑞疫苗，研究能否增加新冠疫苗的效用率。

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英國新冠疫苗工作組負責人賓厄姆（Kate Bingham）表示，政府有意於明年1月進行雙劑新冠疫苗試驗，研究混合接種兩劑不同款的疫苗，是否可較接種兩劑同款疫苗取得更高效用率。

輝瑞疫苗及Moderna疫苗的效用率分別達95%及94.5%，而牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）研發的疫苗效用率則約為62%。如志願者先接種半劑疫苗，一個月後再接種一劑疫苗，牛津疫苗的效用率就達90%。

據悉，如牛津疫苗在未來數周於英國獲得許可，英國政府計劃進行試驗，安排志願者接種一劑牛津疫苗及一劑輝瑞疫苗。如Moderna屆時於英國獲批，也會加入試驗。

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牛津疫苗屬於重組病毒疫苗，可令人體產生更強的細胞反應，促使T細胞殺死感染冠狀病毒的細胞。至於輝瑞及Moderna研發的RNA核酸疫苗，則可令人體產生更大的抗體反應。科學家認為將兩類疫苗混合使用，有助人體免疫系統更有效對抗新冠病毒。

英國政府要求監管機構對牛津疫苗作多方面評估，包括疫苗最近數月的安全性、有效性和產品質量的數據。由於阿斯利康仍未公布最後階段的臨床研究數據，仍未能確定牛津疫苗可於何時獲批。

責任編輯：鄭錦玲