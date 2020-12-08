【限聚令收緊】港府收緊防疫措施晚市禁堂食 防疫概念股彈起、港視半日升逾5%

▲ 港府收緊防疫措施 疫情受惠股彈起

本港疫情嚴峻，近日新增確診個案一度連日破百，行政長官林鄭月娥宣布再收緊防疫措施，包括食肆下午6時後禁堂食、健身中心及美容院等適度營業表列處所要關閉。晚市再次禁堂食下，刺激「疫情受惠股」普遍走高。

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違反限聚令、口罩令等罰款將增至5000元，看【下一頁】

最新防疫措施一覽

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經營HKTVmall的港視 （01137） 曾升逾6%，中午收市升5.5%，報12.38元； 阿信屋母企CEC國際 （00759） 升5.5%，報0.77元；經營AEON的永旺 （00984） 升4.6%，報2.05元；日清食品 （01475） 升1.2%，報6.82元；優品360 （02360） 無升跌。

另外，太興 （06811） 跌1.4%，報1.38元，大家樂 （00341） 及大快活 （00052） 微跌0.3%及0.2%。

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編輯：袁諾曦