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【限聚令收緊】港府收緊防疫措施晚市禁堂食 防疫概念股彈起、港視半日升逾5%

股市 12:30 2020/12/08

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港府收緊防疫措施 疫情受惠股彈起

本港疫情嚴峻，近日新增確診個案一度連日破百，行政長官林鄭月娥宣布再收緊防疫措施，包括食肆下午6時後禁堂食、健身中心及美容院等適度營業表列處所要關閉。晚市再次禁堂食下，刺激「疫情受惠股」普遍走高。

政府再收緊防疫措施至最嚴厲時期，詳情看【下一頁】

違反限聚令、口罩令等罰款將增至5000元，看【下一頁】

最新防疫措施一覽

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經營HKTVmall的港視 （01137） 曾升逾6%，中午收市升5.5%，報12.38元； 阿信屋母企CEC國際 （00759） 升5.5%，報0.77元；經營AEON的永旺 （00984） 升4.6%，報2.05元；日清食品 （01475） 升1.2%，報6.82元；優品360 （02360） 無升跌。

另外，太興 （06811） 跌1.4%，報1.38元，大家樂 （00341） 及大快活 （00052） 微跌0.3%及0.2%。

相關文章：【HKTVmall】港視11月GMV、用戶數按月跌 上月成交額4.9億

【日本城母企】國際家居零售升逾1成　獲9200萬元補貼料半年純利大增至少2.35倍

【防疫措施】周三起實施新防疫措施、限聚令人數收緊至兩人　公共服務時間調整（附措施一覽）

編輯：袁諾曦

疫情 林鄭月娥 限聚令 永旺（00984） 日清食品（01475） CEC國際（00759） 大家樂（00341） 優品360（02360） 受惠股 HKTV
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