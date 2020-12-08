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【港股追蹤】摩通睇好呢隻主打女性市場的手遊股　首予「買入」評級　股價即時急升近一成

股樓投資 11:04 2020/12/08

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摩根大通發表報告表示，友誼時光(06820) 為內地專攻女性手遊市場的開發商，首予其「增持」評級，目標價為3.3元。

該行認為，公司在開發中國古代女性遊戲擁有獨特技巧，如《浮生為卿歌》、《熹妃傳》等，預期公司於2021至2022年間推出5至6個女性手遊，帶動於2021至2022年度收入年複合增長率達23%，更相信公司於今年下半年盈利會重拾上升動力，料按年升35%，相對上半年度僅增9%。截至11時該股已急升逾15%。

另外，摩通亦對其他手遊股作評級。摩通亦首次給予祖龍娛樂(09990)「增持」投資評級，目標價29元，預期相信公司在未來兩至三年仍有豐富的遊戲產品線，並會推出另外兩個遊戲《夢想新大陸》及《諾亞之心》，相信公司具有強大的增長潛力，而且估值具有吸引力。

摩通發表的研究報告指，首予心動公司(02400)  「中性」評級，目標價38元，認為公司是內地領先的遊戲發行商及開發商。不過該行對於以下數方面看法較審慎，一方面公司未有推出第二隻自家製手遊，而旗下大型遊戲要到2021年下半年後才會推出。

 

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