【美國大選】於拜登就職日搶鏡？特朗普據報隆重「退場」

美國大選結果幾乎塵埃落定，拜登成為美國候任總統，但美國總統特朗普仍拒絕認輸，外界關注特朗普會否出席下月舉行的總統就職典禮。特朗普據報不會出席拜登的就職典禮，反而會上演一場隆重的離開白宮儀式，並於佛羅里達州舉行大型集會。

美國新聞網站《Axios》引述消息報道指，特朗普會拒絕出席拜登的總統就職典禮，並為了搶拜登就職典禮的收視，設計了一場隆重的離開白宮儀式。

伊萬卡有野心 據報有意競逐佛羅里達州長 【下一頁】

如特朗普拒絕出席拜登就職典禮，將成為美國史上第四位拒絕出席繼任者就職典禮的總統。

報道指，特朗普有意在當日乘坐總統直升機「海軍陸戰隊一號」離開白宮，再轉搭「空軍一號」到佛州，並主持一場大型集會，與拜登抗衡。

The Daily Beast早前報道更指，特朗普有意在拜登就職典禮當日舉辦活動，宣布2024年再選總統。據悉特朗普認為拜登為人沉悶，故傳媒將會關注自己更多，而當日宣布再選，將可令自己未來4年繼續成為焦點。

拜登上周接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，自己個人不太在意特朗普會否出席其就職典禮，但認為為了國家，特朗普應出席，以展示和平移交權力。

責任編輯：林嘉莉