蘋果正研發下一代M1晶片　採用於新款MacBook Pro、iMac產品

▲ 外媒報道指，蘋果（Apple）正在研發下一代M1晶片，將應用在明年發布的MacBook Pro、新款iMac和Mac Pro產品。

本年11月份，蘋果（Apple）首度推出搭載M1晶片的新款Mac mini、MacBook Air以及13吋MacBook Pro。據外媒報道，該公司正研發下一代M1晶片，將應用在明年發布的MacBook Pro、新款iMac和Mac Pro產品，其目標是要研發出，可超越英特爾（Intel）速度最快的CPU晶片。

據《彭博社》引述知情人士報道，蘋果的晶片工程師正在研發下一代M1晶片，計劃應用在2021年推出的MacBook Pro、iMac等硬件設備產品。目前搭載 M1 晶片的 13 吋 MacBook Pro使用 8 核CPU。報道就指，蘋果的下一代 M1 晶片或會改用20核CPU，並由16個高效能核心和 4 個高效率核心組成。

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另外，針對較高階的Mac電腦，蘋果正計劃開發高達32核CPU的M1晶片。該公司更預計，未來在2022年可正式取代Intel ，並完全將產品改用自家晶片。

責任編輯：李寶如