【新冠肺炎】林鄭月娥：食肆傍晚6時後禁堂食　健身中心美容院等須關閉

香港新一波新冠肺炎疫情持續爆發，特首林鄭月娥今日出席行政會議前會見記者時表示，近日確診個案處於高水平，亦比上一波疫情複雜，涉及多個組群及源頭不明個案遍布18區，更出現重症年輕化，情況令人擔心。

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【新冠肺炎】政府上調口罩令限聚令等罰則 以加強條例阻嚇力【下一頁】

為減少人流，她宣布再次收緊社交距離措施，包食肆由傍晚6時起禁堂食、健身中心、美容院、體育設施、按摩院等處所須關閉，以及盡量安排公務員在家工作，將保留提供部分緊急服務。林鄭月娥又呼籲私營公司的僱主，盡量安排僱員在家工作。當局將於下午交代詳情。

上周三（3日）起已生效的防疫措施如下：

限聚令收緊至2人

食肆營業時間縮短至晚上10時，每枱不多於2人一枱，繼續營運的處所必須申請「安心出行」

將設舉報熱線，鼓勵市民舉報

將「以倍數提升」提高限聚令定額罰款，稍後經行會商討

關閉遊戲機中心、泳池、遊樂場所；健身中心、體育處所可繼續開放，但不多於2人一組活動，活動期間需要配戴口罩；美容院及按摩院可繼續開放；個別政府表演場地只會適度開放

除必須服務以外的公務員可在家工作，回到7 月中水平，強烈呼籲僱主考慮運作需要，盡量給員工在家工作

關閉海洋公園及香港迪士尼樂園

已徵用兩間酒店作檢疫用途，可提供800個房間

醫管局47個普通科醫療中心，每日派發的樣本收集包由4,000個增至8,000個

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責任編輯：楊子瑩