【新冠肺炎】林鄭月娥：食肆傍晚6時後禁堂食　健身中心美容院等須關閉

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【中生製藥1177】大和：看好投資疫苗企業 維持中生製藥目標價11元
香港新一波新冠肺炎疫情持續爆發，特首林鄭月娥今日出席行政會議前會見記者時表示，近日確診個案處於高水平，亦比上一波疫情複雜，涉及多個組群及源頭不明個案遍布18區，更出現重症年輕化，情況令人擔心。
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為減少人流，她宣布再次收緊社交距離措施，包食肆由傍晚6時起禁堂食、健身中心、美容院、體育設施、按摩院等處所須關閉，以及盡量安排公務員在家工作，將保留提供部分緊急服務。林鄭月娥又呼籲私營公司的僱主，盡量安排僱員在家工作。當局將於下午交代詳情。
上周三（3日）起已生效的防疫措施如下：
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責任編輯：楊子瑩