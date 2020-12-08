  • 21°C
香港時間 : 20201208日 (二) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】林鄭月娥：食肆傍晚6時後禁堂食　健身中心美容院等須關閉

環球政經 10:42 2020/12/08

分享：

香港新一波新冠肺炎疫情持續爆發，特首林鄭月娥今日出席行政會議前會見記者時表示，近日確診個案處於高水平，亦比上一波疫情複雜，涉及多個組群及源頭不明個案遍布18區，更出現重症年輕化，情況令人擔心。

【新冠疫情】港鐵聖誕除夕不提供通宵服務【下一頁】

【新冠肺炎】政府上調口罩令限聚令等罰則 以加強條例阻嚇力【下一頁】

為減少人流，她宣布再次收緊社交距離措施，包食肆由傍晚6時起禁堂食、健身中心、美容院、體育設施、按摩院等處所須關閉，以及盡量安排公務員在家工作，將保留提供部分緊急服務。林鄭月娥又呼籲私營公司的僱主，盡量安排僱員在家工作。當局將於下午交代詳情。

上周三（3日）起已生效的防疫措施如下：

  • 限聚令收緊至2人
  • 食肆營業時間縮短至晚上10時，每枱不多於2人一枱，繼續營運的處所必須申請「安心出行」
  • 將設舉報熱線，鼓勵市民舉報
  • 將「以倍數提升」提高限聚令定額罰款，稍後經行會商討
  • 關閉遊戲機中心、泳池、遊樂場所；健身中心、體育處所可繼續開放，但不多於2人一組活動，活動期間需要配戴口罩；美容院及按摩院可繼續開放；個別政府表演場地只會適度開放
  • 除必須服務以外的公務員可在家工作，回到7 月中水平，強烈呼籲僱主考慮運作需要，盡量給員工在家工作
  • 關閉海洋公園及香港迪士尼樂園
  • 已徵用兩間酒店作檢疫用途，可提供800個房間
  • 醫管局47個普通科醫療中心，每日派發的樣本收集包由4,000個增至8,000個

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

美容 疫情 林鄭月娥 行政會議 限聚令 遊戲機中心 香港 遊樂場 按摩 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【中生製藥1177】大和：看好投資疫苗企業　維持中生製藥目標價11元

下一篇文章

【汽車下鄉】新能源車下鄉明年持續 中高端車款不列入名單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【美股戰報】泡沫爆破？中國電動車股單周暴挫逾兩成
【美股戰報】泡沫爆破？中國電動車股單周暴挫逾兩成
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨
【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨