【中生製藥1177】大和：看好投資疫苗企業　維持中生製藥目標價11元

中生製藥（01177）入股新冠疫苗研發企業北京科興中維生物技術（科興中維），大和證券發表報告指，科興中維在新冠疫苗研發中取得重大進展，看好此項投資的前照，維持中生製藥目標價11元。

此外，中生製藥資深副主席謝炳昨日(7日)增持公司股份，以每股平均價6.8708港元，增持7,002萬股股份，共斥資4.8億元，持股比重由7.88%增至8.26%。

中生製藥股價今早逆市靠穩，最新報7.05元，升0.7%，成交額3億元。

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報告指，科興中維主要從事人用疫苗的研發業務，在新型冠狀病毒肺炎疫苗CoronaVac的開發取得了重大進展，是目前中國為數不多自行研發生產新冠疫苗的企業之一。

於2020年4月13日，CoronaVac正式獲得中國國家藥品監督管理局批准進行臨床研究，隨後又獲得了巴西、印尼、土耳其及智利等國家的三期臨床試驗許可。目前，科興中維已獲得多國的疫苗訂單。

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中生制藥近日公布，於2020年12月4日，集團的全資附屬公司香港俊領有限公司就以5.15億美元向北京科興中維生物技術有限公司出資訂立協議。於出資完成後，公司將於科興中維的注冊資本中擁有15.03%權益。科興中維將於公司的財務報表中入賬列為聯營公司。

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記者：李兆明