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【新股IPO】京東健康6618曾升76%、高位回吐一成　首日每手帳面賺1971元、獲MSCI納入標準指數

新股IPO 17:33 2020/12/08

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京東健康首日上市，即晉身紅底股行列

由京東 （09618） 分拆上市的京東健康 （06618） 今日掛牌，開市報94.5元，較招股價70.58元升33.9%，開市不夠10分鐘，京東健康股價已突破100元。京東健康午後升幅進一步擴大，高見123.9元，較招股價升76%，惟臨收市時升幅急收窄一成。京東健康首日掛牌收市報110元，升56%，成交達160億元，以每手50股計，抽中京東健康每手帳面賺1971元。

京東健康首日大升，市值大增至3440億元，更勝阿里巴巴 （09988） 旗下阿里健康 （00241） 的3215億元市值。MSCI公布，將京東健康納入標準指數及大盤股指數，並於12月22日起生效。

京東健康CEO對前景有何看法？【下一頁】

京東健康重要數據及昨日暗盤表現

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京東健康昨日暗盤已率先造好，當中於富途暗盤曾高見91.05元，若於高位獲利，則一手帳面可賺約1023.5元；於耀才暗盤也曾高見90.5元，輝立暗盤則最高層見90.55元，一手帳面賺近千元。

京東健康6618追揸沽攻略【下一頁】

京東健康一手中籤率為40%，投資者要認購200手方能穩獲一手，涉資逾71萬元。京東健康獲84.6萬人入飛認購，錄得超額認購421倍，凍資5743.5億元。

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳

香港股票 IPO 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618）

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