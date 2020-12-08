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【新股IPO】京東健康6618半日升逾5成　一手帳面賺逾1800元

新股IPO 12:05 2020/12/08

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京東健康06618今日掛牌，首掛十分鐘已變紅底股。

由京東 （09618） 分拆上市的京東健康 （06618） 今日掛牌，開市報94.5元，較招股價70.58元升33.9%，開市不夠10分鐘，京東健康股價已突破100元，盤中高見109.8元，一手50股最多賺近2000元，中午收報108.1元，升53.2%，一手帳面賺逾1800元。

京東健康CEO對前景有何看法?【下一頁】

京東健康重要數據及昨日暗盤表現

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京東健康昨日暗盤已率先造好，當中於富途暗盤曾高見91.05元，若於高位獲利，則一手帳面可賺約1023.5元；於耀才暗盤也曾高見90.5元，輝立暗盤則最高層見90.55元，一手帳面賺近千元。

京東健康6618追揸沽攻略【下一頁】

京東健康一手中籤率為40%，投資者要認購200手方能穩獲一手，涉資逾71萬元。京東健康獲84.6萬人入飛認購，錄得超額認購421倍，凍資5743.5億元。

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【開市9點半】藍月亮招股市場嫌太貴？　京東健康今收市後暗盤　專家料升2至3成

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳

 

 

香港股票 IPO 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618）
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