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【新股IPO】京東健康首掛早段破百高見103.3元　一手帳面賺逾1600元

新股IPO 09:44 2020/12/08

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京東健康（06618）今日掛牌，開市報94.5元，較招股價70.58元升33.9%。

由京東 （09618） 分拆上市的京東健康 （06618） 今日掛牌，開市報94.5元，較招股價70.58元升33.9%，開市不夠15分鐘，京東健康股價曾突破100元，高見103.3元，一手50股帳面賺逾1600元﹐最新報99.5元，較招股價升4成。

京東健康重要數據及昨日暗盤表現

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京東健康昨日暗盤已率先造好，當中於富途暗盤曾高見91.05元，若於高位獲利，則一手帳面可賺約1023.5元；於耀才暗盤也曾高見90.5元，輝立暗盤則最高層見90.55元，一手帳面賺近千元。

京東健康6618追揸沽攻略【下一頁】

京東健康一手中籤率為40%，投資者要認購200手方能穩獲一手，涉資逾71萬元。京東健康獲84.6萬人入飛認購，錄得超額認購421倍，凍資5743.5億元。

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編輯：吳敏芳

 

 

香港股票 IPO 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618）

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