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【港股市況】恒生指數早段跌百點　滙豐HSBC跌逾2%（不斷更新）

股市 10:19 2020/12/08

分享：

港股市況不斷更新

美股周一個別發展，道指跌148點，恒生指數今早開報26460點，恒指跌46點。美團 （03690） 逆市升近1%；京東 （09618） 跌逾2%；京東健康 （06618） 首掛，較招股價高33%。

焦點新聞：

【新冠疫情】林鄭月娥：食肆下午6時後不能安排堂食 　表列處所需全部關閉

即市走勢：

【10：18】中渝置地 （01224） 飈升3成，破頂高見2.47元。

【10：17】特首宣布食肆下午6時後不能安排堂食，大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 升0.2%；太興 （06811） 跌0.7%。

【10：12】明源雲 （00909） 升逾3%，破頂高見47.85元。

【10：11】小米 （01810） 逆市造好，股價升半成，高見26.5元。

【10：07】港股跌幅擴至150點，報26357點。

【10：05】馮氏家族控股的利亞零售  （00831） 升0.2%。利亞零售昨發公告指，出售「OK便利店」事項已獲股東特別大會大比數通過。

【OK便利店賣盤】利亞零售EGM通過出售「OK便利店」業務 派特別息3.85元

【10：01】港股跌102點，報26404點。

【09：54】第一視頻 （00082） 升逾1%。第一視頻披露與承配人訂立配售協議，配發約2.15億股股份，每股配售價0.222元，較昨日收市價折讓9.8%，共涉資4,760萬元。

【配股潮】第一視頻折讓9.8%配股籌4760萬 重組電信傳媒、電商業務

【09：51】國際家居零售 （01373） 抽升一成，破頂高見2.78元。國際家居零售發盈喜，預期集團截至10月底止6個月純利按年增加不少於235%，主要由於獲得各項補貼合共9200萬元。

【日本城母企】國際家居零售升逾1成　獲9200萬元補貼料半年純利大增至少2.35倍

【09：47】港視 （01137） 逆市靠穩，股價升0.3%。香港電視11月訂單總商品交易額為4.9億元，按年增96%，但按月跌4.5%。

【HKTVmall】港視11月GMV、用戶數按月跌 上月成交額4.9億

【09：43】港股早段曾跌逾百點，最新跌幅略為收窄，恒生指數跌89點，報26417點。

【09：41】京東健康 （06618） 升幅擴大至逾4成，高見103元。

【09：40】保利協鑫 （03800） 回吐逾3%，低見1.07元。

【09：37】大家樂 （00341） 升近0.5%；大快活 （00052） 升近0.7%；太興 （06811） 、翠華 （01314） 暫無升跌。消息指行會今日討論拍板恢復7月時最嚴厲防疫措施，再禁晚市堂食。

【09：36】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾3%，高見183元。

【09：33】車股逆市造好，比亞迪 （01211） 升逾1%；吉利 （00175） 升近1%；長汽 （02333） 升逾4%；恒大汽車 （00708） 升逾2%。

【09：31】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見41.6元。

【09：29】阿里巴巴 （09988） 跌近0.7%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 升0.2%；小米 （01810） 跌0.4%。

【09：29】黃金相關股隨金價上揚，招金 （01818） 升逾1%；山東黃金 （01787） 升0.9%。

【金價走勢】現貨金價升逾1.4%　重上1860美元　

【09：20】恒指開報26460點，跌46點。美團 （03690） 逆市升近1%；京東 （09618） 跌逾2%；京東健康 （06618） 首掛，較招股價高33%。

【新股IPO】京東健康首掛開市升34%　一手帳面賺近1200元

【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　暗盤升近三成、上市升幾多？

【09：14】即月期指開報26580點，升153點。

【09：03】人行開展600億元人民幣逆回購操作，200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放400億元人民幣。

【08：45】恒指黑期跌約2點，報26505點；道指期貨跌60點，報29997點。

【08：20】華潤萬象生活 （01209） 每股22.3元定價，超額認購28.78倍，一手中籤率100%，人人有份。

【新股IPO】華潤萬象生活1209超額認購28.78倍　一手中籤率100%（附分配結果）

【08：10】內房佳源國際  （02768）  分拆的物業管理公司佳源服務 （01153） 以每股3.86元定價，超額認購1.79倍，一手中籤率60%。

【新股IPO】佳源服務1153超額認購1.79倍　一手中籤率60%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.35元，跌0.55元或近1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報587.76元，升4.26元或0.7%。

更多ADR收市：

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【07：30】美股周一個別發展，美國疫情持續惡化，加上英國脫歐後貿易談判仍陷僵持，惟投資者憧憬刺激方案，道指跌148點，收報30069點；標指回落7點，收報3691點；納指則抽高55點，收報12519點。

港股ADR收報26469點，跌37點或0.1%。恒指夜期升83點，收報26510點，高水3點。

道指跌148點港股ADR跌37點　紐約期金升1.4%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 恒指夜期 IPO 佳源服務（01153） 騰訊控股（00700） 華潤萬象生活（01209） 滙豐控股（00005） 恒生指數

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