【恒指夜期+ADR】滙豐ADR靠穩　英國打輝瑞疫苗刺激夜期收市升111點　拼多多創新高　年內升3倍（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

英國民眾開始接種疫苗，美國亦確認輝瑞疫苗數據，刺激道指回升，夜期收市升111點，收報26407點，滙豐ADR靠穩。反而中概股表現強勁，騰訊音樂升7.1%創年半高，拼多多升7.3%創新高，收報157.49美元，今年以來累升3倍，部份炒中概股回流概念。B站（嗶哩嗶哩）亦升3.8%。

嗶哩嗶哩今年累升3倍再破頂 董事長陳睿︰堅持正向價值 每日處理35萬次舉報

焦點新股京東健康 （06618） 首日掛牌即爆升逾五成，旋即晉身紅底股。不過，京東健康走勢強勁下，炒家對整體大市未見信心，恒指今日再跌超過200點，收報26305點，險守26300點技術水平，可預期港股短期仍是「炒股不炒市」格局。後市動力能否轉強，要留意疫苗消息，以及美國紓困法案。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 41.28 -0.2% 騰訊ADR 587.77 +0.8% 阿里巴巴ADR 257.78 -0.1% 網易ADR 142.02 +0.01% 京東ADR 317.85 -2.4%

更多ADR及中概股收市：

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美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

【新冠疫情】林鄭月娥：食肆下午6時後不能安排堂食 表列處所需全部關閉

【新股IPO】藍月亮6993招股旺場 孖展暫錄594億超購近60倍、國際配售已足額

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【ESG投資】瑞士百達資管：環保意識抬頭 綠色投資添機遇

【2021展望】交銀國際薦12隻港股 洪灝：恒指明年或可試32000關

即市走勢：

【03：00】夜期收報26407點，升111點，高水102點。

【23：10】恒指夜期報26356點，升60點，高水51點。

【21：44】恒指夜期報26332點，升36點，高水27點。

【21：20】壹傳媒簽署買賣協議 4.76億元售台灣物業

【20：43】京東健康兩周後快速納入MSCI、富時、恒生科技指數

【20：42】恒指夜期升8點，低水1點。

【19：18】夜期升幅再縮小，報26300點，升4點，低水5點。

【19：00】大新銀行：年內失業率或見6.5% 料明年樓價錄單位數跌幅

【18：30】比亞迪向中證監申請增發H股獲受理 發行規模未定

【18：12】恒指夜期報26322點，升26點，高水17點。

【16：10】恒指收報26304點，跌202點。滙豐 （00005） 、平保 （02318） 跌逾3%；小米 （01810） 、舜宇 （02382） 升逾4%；長汽 （02333） 升逾一成；京東健康 （06618） 升逾五成。

【16：00】恒指U盤前跌200點，報26306點。

【15：30】大市尾市跌200點，跌至26300點水平。

【15：09】港股跌幅擴大至近200點，報26314點。

【15：00】上證跌近0.2%；深證微升不足1點；創業板指升0.7%。

【14：58】京東健康 （06618） 愈升愈有，股價升七成高見120元。

【14：39】京東健康 （06618） 升幅擴至近6成，高見112.7元。

【14：25】京東健康首掛升5成 同業阿里健康 （00241） 升逾3%，高見23.9元；至於平安好醫生 （01833） 則跌2%。

【14：02】港股跌約150點，報26354點。

【13：46】舜宇 （02382） 升逾4%，高見154.8元；瑞聲 （02018） 升0.8%。

【13：35】美團 （03690） 升逾3%。內地傳媒報道，美團 （03690） 關聯公司北京三快科技有限公司新增「美團專業藥房」商標，類別為醫療園藝、廣告銷售。

【美團股價】美團新增「美團專業藥房」商標 股價升3%跑贏ATM

【13：32】比亞迪 （01211） 升逾4%；長汽 （02333） 升逾11%。

【13：07】傳小米11最快12月底發布 股價半日升逾6%

【13：05】港股午後初段跌約135點，報26370點。

【12：38】恒指黑期跌約127點報26380點。

【12：00】恒指中午收報26344點，跌161點。滙豐 （00005） 跌近4%；小米 （01810） 逆市升逾6%；美團 （03690） 升3%；京東健康 （06618） 首掛，較招股價高逾五成。

【11：49】京東健康 （06618） 升幅擴大至52%，高見107.6元。

【11：46】滙豐 （00005） 跌4%，試41元水平支持。

【11：41】港股中午收市前跌近180點，報26328點。

【11：34】【限聚令】港府收緊防疫措施 防疫概念股彈起、港視升逾4%

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌近0.3%；深證微跌0.04%；創業板指升0.7%。

【10：10】恒生科技指數升1.2%，報8040點，小米 （01810） 升逾7%，高見26.95元，暫為表現最好成份股。

【10：58】小米 （01810） 升幅擴至逾6%。

【10：43】長汽 （02333） 升幅擴大至近一成，高見15.46元。

【吉利股價】吉利11月銷量按年增5%領克品牌續破紀錄 長汽銷量升26%

【10：36】港股跌近140點，恒生指數跌139點，報26366點。

【10：29】滙豐 （00005） 跌幅擴大至逾3%，低見41.4元。

【10：18】中渝置地 （01224） 飈升3成，破頂高見2.47元。

【10：17】特首宣布食肆下午6時後不能安排堂食，大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 升0.2%；太興 （06811） 跌0.7%。

【10：12】明源雲 （00909） 升逾3%，破頂高見47.85元。

【10：11】小米 （01810） 逆市造好，股價升半成，高見26.5元。

【10：07】港股跌幅擴至150點，報26357點。

【10：05】馮氏家族控股的利亞零售 （00831） 升0.2%。利亞零售昨發公告指，出售「OK便利店」事項已獲股東特別大會大比數通過。

【OK便利店賣盤】利亞零售EGM通過出售「OK便利店」業務 派特別息3.85元

【10：01】港股跌102點，報26404點。

【09：54】第一視頻 （00082） 升逾1%。第一視頻披露與承配人訂立配售協議，配發約2.15億股股份，每股配售價0.222元，較昨日收市價折讓9.8%，共涉資4,760萬元。

【配股潮】第一視頻折讓9.8%配股籌4760萬 重組電信傳媒、電商業務

【09：51】國際家居零售 （01373） 抽升一成，破頂高見2.78元。國際家居零售發盈喜，預期集團截至10月底止6個月純利按年增加不少於235%，主要由於獲得各項補貼合共9200萬元。

【日本城母企】國際家居零售升逾1成 獲9200萬元補貼料半年純利大增至少2.35倍

【09：47】港視 （01137） 逆市靠穩，股價升0.3%。香港電視11月訂單總商品交易額為4.9億元，按年增96%，但按月跌4.5%。

【HKTVmall】港視11月GMV、用戶數按月跌 上月成交額4.9億

【09：43】港股早段曾跌逾百點，最新跌幅略為收窄，恒生指數跌89點，報26417點。

【09：41】京東健康 （06618） 升幅擴大至逾4成，高見103元。

【09：40】保利協鑫 （03800） 回吐逾3%，低見1.07元。

【09：37】大家樂 （00341） 升近0.5%；大快活 （00052） 升近0.7%；太興 （06811） 、翠華 （01314） 暫無升跌。消息指行會今日討論拍板恢復7月時最嚴厲防疫措施，再禁晚市堂食。

【09：36】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾3%，高見183元。

【09：33】車股逆市造好，比亞迪 （01211） 升逾1%；吉利 （00175） 升近1%；長汽 （02333） 升逾4%；恒大汽車 （00708） 升逾2%。

【09：31】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見41.6元。

【09：29】阿里巴巴 （09988） 跌近0.7%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 升0.2%；小米 （01810） 跌0.4%。

【09：29】黃金相關股隨金價上揚，招金 （01818） 升逾1%；山東黃金 （01787） 升0.9%。

【金價走勢】現貨金價升逾1.4% 重上1860美元

【09：20】恒指開報26460點，跌46點。美團 （03690） 逆市升近1%；京東 （09618） 跌逾2%；京東健康 （06618） 首掛，較招股價高33%。

【新股IPO】京東健康首掛開市升34% 一手帳面賺近1200元

【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略 暗盤升近三成、上市升幾多？

【09：14】即月期指開報26580點，升153點。

【09：03】人行開展600億元人民幣逆回購操作，200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放400億元人民幣。

【08：45】恒指黑期跌約2點，報26505點；道指期貨跌60點，報29997點。

【08：20】華潤萬象生活 （01209） 每股22.3元定價，超額認購28.78倍，一手中籤率100%，人人有份。

【新股IPO】華潤萬象生活1209超額認購28.78倍 一手中籤率100%（附分配結果）

【08：10】內房佳源國際 （02768） 分拆的物業管理公司佳源服務 （01153） 以每股3.86元定價，超額認購1.79倍，一手中籤率60%。

【新股IPO】佳源服務1153超額認購1.79倍 一手中籤率60%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.35元，跌0.55元或近1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報587.76元，升4.26元或0.7%。

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【07：30】美股周一個別發展，美國疫情持續惡化，加上英國脫歐後貿易談判仍陷僵持，惟投資者憧憬刺激方案，道指跌148點，收報30069點；標指回落7點，收報3691點；納指則抽高55點，收報12519點。

港股ADR收報26469點，跌37點或0.1%。恒指夜期升83點，收報26510點，高水3點。

道指跌148點港股ADR跌37點 紐約期金升1.4%

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責任編輯︰梁浩碩