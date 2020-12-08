【疫情焦點】全球新增逾33萬宗確診　美國新增15萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月8日早上8時25分，全球累計68,047,818宗新冠肺炎確診病例，較上日增加334,779宗。累計1,550,948死亡個案，較上日增加4,999宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|176,806
|15,350,670
|290,373
|意大利
|13,679
|1,742,557
|60,606
|英國
|14,769
|1,742,524
|61,531
|西班牙
|16,555
|1,715,700
|46,646
|法國
|3,411
|2,349,059
|55,613
|德國
|5,456
|1,200,006
|19,539
|中國
|10
|86,646
|4,634
|香港
|0
|6,976
|112
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩