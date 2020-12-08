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【疫情焦點】全球新增逾33萬宗確診　美國新增15萬

Hot Talk 08:33 2020/12/08

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【疫情焦點】全球新增逾33萬宗確診　美國新增15萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月8日早上8時25分，全球累計68,047,818宗新冠肺炎確診病例，較上日增加334,779宗。累計1,550,948死亡個案，較上日增加4,999宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 176,806 15,350,670 290,373
意大利 13,679 1,742,557 60,606
英國 14,769 1,742,524 61,531
西班牙 16,555 1,715,700 46,646
法國 3,411 2,349,059 55,613
德國 5,456 1,200,006 19,539
中國 10 86,646 4,634
香港 0 6,976 112

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

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