  • 18°C
香港時間 : 20201208日 (二) 08:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

道指跌148點港股ADR跌37點　紐約期金升1.4%

股市 07:47 2020/12/08

分享：

【金股滙行情】道指跌148點港股ADR跌37點　紐約期金升1.4%

道指跌148點
美股周一個別發展，美國疫情持續惡化，加上英國脫歐後貿易談判仍陷僵持，惟投資者憧憬刺激方案，道指跌148點，收報30069點；標指回落7點，收報3691點；納指則抽高55點，收報12519點。

港股ADR跌37點
港股ADR收報26469點，跌37點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報42.35元，跌0.55元或近1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報587.76元，升4.26元或0.7%。恒指夜期升83點，收報26510點，高水3點。

紐約期油跌逾1%
新冠肺炎疫情持續，加上中、美兩國局勢緊張，油價下跌，紐約期油收報45.76美元，跌0.50美元或1.1%。布蘭特期油收報48.79美元，跌0.46美元或0.9%。

美滙指數升近0.2%
市場注視新一輪刺激措施的談判進展，美滙指數報90.86，升近0.2%。歐元兌美元報1.2112；美元兌日圓報104.01。

美國10年期債息報0.92厘。

紐約期金升1.4%
金價升逾1%，市場預期美國將推刺激措施可帶動通脹，紐約期金收報1866美元，升26美元或1.4%。現貨金於1864美元水平。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指升85點港股ADR升15點　美滙指數跌穿91水平
2020/12/04
道指升85點港股ADR升15點　美滙指數跌穿91水平
金股滙行情 - 道指升59點　港股ADR升115點
2020/12/03
道指升59點　港股ADR升115點
金股滙行情 - 道指升185點港股ADR升18點　紐約期金升逾2%
2020/12/02
道指升185點港股ADR升18點　紐約期金升逾2%
金股滙行情 - 道指跌271點　港股ADR跌235點
2020/12/01
道指跌271點　港股ADR跌235點
金股滙行情 - 道指上周五升37點　港股ADR升62點
2020/11/30
道指上周五升37點　港股ADR升62點
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【專訪】散戶學程式交易也不難？蔡嘉民︰善用輔助軟件　數月內已可上手

下一篇文章

【新冠肺炎】消息指政府計劃恢復7月時最嚴厲防疫措施　再禁晚市堂食
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　暗盤升近三成、上市升幾多？
【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　暗盤升近三成、上市升幾多？
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮6993招股旺場　孖展暫錄586億超購近60倍、國際配售已足額
【新股IPO】藍月亮6993招股旺場　孖展暫錄586億超購近60倍、國際配售已足額
【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【恒指夜期】滙豐ADR較港低1.3%騰訊ADR靠穩　夜期收市升83點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR較港低1.3%騰訊ADR靠穩　夜期收市升83點（不斷更新）