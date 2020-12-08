道指跌148點港股ADR跌37點　紐約期金升1.4%

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道指跌148點
美股周一個別發展，美國疫情持續惡化，加上英國脫歐後貿易談判仍陷僵持，惟投資者憧憬刺激方案，道指跌148點，收報30069點；標指回落7點，收報3691點；納指則抽高55點，收報12519點。
港股ADR跌37點
港股ADR收報26469點，跌37點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報42.35元，跌0.55元或近1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報587.76元，升4.26元或0.7%。恒指夜期升83點，收報26510點，高水3點。
紐約期油跌逾1%
新冠肺炎疫情持續，加上中、美兩國局勢緊張，油價下跌，紐約期油收報45.76美元，跌0.50美元或1.1%。布蘭特期油收報48.79美元，跌0.46美元或0.9%。
美滙指數升近0.2%
市場注視新一輪刺激措施的談判進展，美滙指數報90.86，升近0.2%。歐元兌美元報1.2112；美元兌日圓報104.01。
美國10年期債息報0.92厘。
紐約期金升1.4%
金價升逾1%，市場預期美國將推刺激措施可帶動通脹，紐約期金收報1866美元，升26美元或1.4%。現貨金於1864美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情