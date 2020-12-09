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【限聚令收緊】食肆6時後禁堂食凌晨起生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）

Hot Talk 19:34 2020/12/09

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防疫措施進一步收緊，包括禁晚市堂食。

香港第四波疫情未受控，港府再收緊限聚令等社交距離防疫措施，重新要求食肆晚市禁堂食，食肆下午6時後不能安排堂食，直至翌日清晨4時59分，而現時適度營業的表列處所包括健身中心、體育處所、美容院、按摩院需全部關閉，禁堂食等措施將於周四凌晨生效，自12月10日至23日，共14日。另外，港府可發出「限制與檢測宣告」，要求某處所內人士強制檢測，並留在指定處所直至得出檢測結果，宣告最長為期7日。

康文署指，圖書館、戶外康樂場地及設施等暫停開放【下一頁】

早前港府提出加強限聚令、口罩令罰則，罰款由2000元增至5000元，周五（11日）生效。違反最新引入的「限制與檢測宣告」，可罰款2.5萬元和監禁6個月。

食物及衞生局局長陳肇始指，香港正處於疫情高峰期，源頭不明個案高企，病毒株感染力強，感染後病症惡化較以往嚴重，對醫療系統帶來壓力。醫管局指，短時間多了很多危重確診個案，目前有36宗危重個案，且呈年輕化趨勢。

政府會盡量安排公務員在家工作，只會維持緊急和必須服務。

圖解最新和現有防疫要求

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港府最新防疫措施主要要求：

  • 食肆晚上6時後禁止堂食，其餘時間2人一枱
  • 宴會上限人數為20人
  • 酒吧、酒館繼續關閉
  • 599F章下的表列處所，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡啦OK、麻雀及天九耍樂場所、按摩院、體育處所及泳池等需要關閉
  • 行政會議已修例，賦權政府可按需要要求受檢人士，在未得知檢測結果前留在家中
  • 有關宣告最多為期7日，如果封鎖時間超過12小時，政府會為處所內的居民提供基本物資；有緊急醫療需要人士，可申請離開，但仍需要遵守有關防疫規定。
  • 中國以外抵港旅客需在指定檢疫酒店進行檢疫，該類酒店只可接待該類人士

今日新增逾百宗確診【下一頁】

防疫概念股彈起，港視彈高【下一頁】

以下為記者會文字直播

【16：00】針對私人場所聚會，陳肇始稱進行限制非常困難。在目前疫情嚴峻情況下，政府呼籲市民減少外出用餐，同時也減少聚餐。

【15：35】陳肇始稱不會亂用強制封鎖檢測的「限制檢測宣告」，僅會在有需要時使用，實行時封鎖整座大廈或是特定樓層視乎情況，封鎖時間也視乎檢測人數、時間。港府會提供必須生活用品、熱餐，也會盡量提供需切協助。

【15：29】深切治療病床使用率已經超過7成，早前已採取分流調配等措施，同時削減非緊急服務。未來兩周或需減少3成大型手術，以應對未來兩周抗疫需要。

【15：28】醫管局指，短時間多了很多危重確診個案，目前有36宗危重個案，且呈年輕化趨勢。

【15：23】相比第三波疫情，第四波疫情爆發的群組數目、涉及人數的上升速度更快，本地感染個案有超過四分一源頭不明，3成病人未有病徵，但已具有感染力。

【15：19】11月24日至12月7日兩星期，香港共有1274案新冠病毒個案，平均每日91宗，92%為本地感染個案。累計有7個涉及10人以上的疫情群組，當中3個群組涉及50人以上。

【15：18】為防極罕案例，完成14天檢疫人士，需要在第19或20天再進行檢測，盡力做到外防輸入做到滴水不漏。

【15：17】政府設立指定檢疫酒店，中國以外抵港旅客需在指定檢疫酒店進行檢疫，該類酒店只可接待該類人士，政府會安排專車接載，政府正與酒店業界商討具體安排。

【15：15】行會通過，7條防疫相關的法律條例的法律框架將會延長至明年3月底，陳肇始強調，這不等同現有措施會實行至明年3月底，會按疫情變化而更改措施。

【15：14】現時有14個檢測中心，正密鑼緊鼓準備多5個。

【15：10】行會通過給予法例框架，當有相當數目感染人士或接觸相當數目人士的處所，政府可發出限制與檢測宣告，所有人必須逗留在該處所，直至所有人得知檢測結果才離開。

【15：09】目前每日檢測量3至4萬個，其中1萬個為需檢必檢的高風險類別。

【15：08】呼籲私人僱主推行在家工作，減少一切不必要聚集。陳肇始呼籲今年冬至、聖誕防疫為先，減少聚餐。

【15：07】收緊社交距離措施於12月10日（周四）至23日（周三）生效，為期14日。限聚令罰款5000元，周五（11日）生效。

【15：05】餐飲處所晚上6時至翌日清晨4時59分，不可堂食。宴會上限20人，每檯最多2人。遊戲機中心、浴室、健身中心、酒吧、按摩院、卡拉ok等13個處所繼續關閉。

【15：04】社會聚集活動在上周收緊限聚令後未有明顯減少。

【15：03】陳肇始指，香港正處於疫情高峰期，源頭不明個案高企，病毒株感染力強，感染後病症惡化較以往嚴重，對醫療系統帶來壓力。

【15：00】記者會開始

政府上周三推出的方案包括限聚令收緊到2人、公務員在家工作等，未有禁晚市堂食。惟政府出招後，確診數字未有顯著回落之勢。

抵港人士14日檢疫期後、過5日後再檢疫

行政長官林鄭月娥在行會前表示，今波疫情比上波疫情更加複雜，有過之而無不及，個案遍布全港18區，涉及很多組群及多個源頭不明個案，重症個案趨年輕化。

她承認，葵盛西邨第8座的個案，若果能更早有法律基礎及應變計劃更完備，可以處理得更好。

政府又收緊抵港人士的檢疫安排，聖誕前生效。林鄭月娥指，已經找到約30至40間酒店、共約1萬間房間作為指定酒店，並要求入境人士須乘坐指定交通工具至檢疫地點。抵港人士14日檢疫期後，過5日需要再接受檢測。

相關文章：【新冠疫苗】傳輝瑞無法供應更多疫苗予美國直至明年6月底

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責任編輯︰梁浩碩

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