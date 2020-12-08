【新冠疫情】林鄭月娥：食肆下午6時後禁堂食 　關閉健身中心、體育處所、美容及按摩院

行政長官林鄭月娥在行會前表示，今波疫情比上波疫情更加複雜，有過之而無不及，個案遍布全港18區，涉及很多組群及多個源頭不明個案，重症個案趨年輕化。政府將採取更嚴厲防疫措施，減少社區人流，包括盡量安排公務員在家工作，只會維持緊急和必須服務；收緊營業處所營業安排，食肆下午6時後不能安排堂食，而現時適度營業的表列處所包括健身中心、體育處所、美容院、按摩院需全部關閉。

政府上周三推出的方案包括限聚令收緊到2人、公務員在家工作等，未有禁晚市堂食。惟政府出招後，確診數字未有顯著回落之勢。

抵港人士14日檢疫期後、過5日後再檢疫

林鄭月娥又承認，有關葵盛西邨第8座的個案，若果能更早有法律基礎及應變計劃更完備，可以處理得更好。今日行政會議將訂定規例，賦權予食衞局局長，當出現若某處所或範圍的人士接受檢測時，完成檢測前逗留處所，不能離開其他地方。

政府又收緊抵港人士的檢疫安排，聖誕前生效。林鄭月娥指，已經找到約30至40間酒店、共約1萬間房間作為指定酒店，並要求入境人士須乘坐指定交通工具至檢疫地點。抵港人士14日檢疫期後，過5日需要再接受檢測。

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責任編輯︰梁浩碩