【美股收市】納指再破頂 美滙反彈 道指回吐148點

美國疫情持續惡化，加上英國脫歐後貿易談判仍陷僵持，拖累外圍股市氣氛。惟投資者繼續憧憬美國國會紓困方案的談判有更多好消息，美股周一個別發展，道指及標指回吐，納指再破頂。

道指收市下滑148點，報30069點。標指回落7點，收報3691點。納指則抽高55點，收報12519點。

美滙指數反彈，一度重上91水平，後市焦點落在本周歐洲央行議息，及美國紓困法案進展。金價重拾強勢，現貨金價曾升約30美元或1.4%，重上1866美元水平。

大型科技股受捧，電動車龍頭特斯拉(tesla )股價再漲7.1%，續創新高，總市值漲破6000億美元。外媒引述消息指，美國聯邦政府及多州最快在本周對Facebook（美：FB）提起反壟斷訴訟，Facbook股價不跌反升2%。

轉型藥廠的柯達（美：KODK）股價再見異動，昨最多飇逾8成，收市飇近6成。柯達此前獲美國政府批出7.65億美元貸款，轉型原料藥生產商，為政府供應原料藥戰略儲備，其後相關貸款因涉嫌「不當行為」而擱置。外媒最新引述美國政府文件表示，向柯達批出貸款過程中沒有發現不當行為。

市場對IPO需求強勁，網上租房平台Airbnb調高招股價區間，公司估值增至420億美元(3276億港元)。

路透引述美國民主黨消息稱，國會可能通過為期一周的短期撥款法案，以便民主共和兩黨有更多時間，討論新紓困計劃及整體開支法案，聯邦政府部門無須由於未有撥款而局部停擺。同時，民主共和兩黨也就新紓困計劃進行談判，並可能把部分紓困措施納入開支法案內，時間表因此變得十分緊迫。

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責任編輯：柯志宏