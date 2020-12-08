【中美角力】美國國會眾議院通過香港法案 將交參議院審議

美國國會眾議院以口頭表決方式，無異議通過《香港人自由和選擇法案》（Hong Kong People’s Freedom and Choice Act）。法案將會交參議院審議，參眾兩院若皆通過，在聖誕休會前完成立法程序，將交由總統簽署生效。

若法案生效，會為已持簽證到美國，但返回香港可能面臨政治迫害的香港人提供「臨時保護身份」，同時助特定港人加快申請難民批核程序；加速處理申請難民庇護程序，並將這類申請排除在美國每年整體難民接收限額之外。

本屆國會將於明年1月3日屆滿，在此日子前未獲總統簽署生效的法案都將視同作廢；《香港人民自由和選擇法案》能否立法，視乎參議院是否也能迅速通過法案。

與此同時，美國財政部周一宣布，就香港問題制裁14名中國全國人大常委會副委員長，包括身兼中共中央政治局委員的王晨，指他們有份導致4名香港民主派人士，被取消立法會議員資格。

美國國務卿蓬佩奧發表聲明，指北京不斷攻擊香港的民主進程，令立法會成為無實質反對聲音的橡皮圖章，全國人大常委會的行動，削弱港人根據中英聯合聲明及基本法，去選擇民選代表的能力 ; 蓬佩奧又指北京完全無視根據中英聯合聲明作出的國際承諾，而被制裁的14人有份制定、通過及實施港區國安法。

中國外交部昨日表示，中方已經多次表明，一直堅決反對，並強烈譴責美方藉香港問題干涉中國內政，對中方人員實施所謂的制裁，敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，若果美方一意孤行，中方必將繼續採取堅決反制措施，捍衛國家的主權安全利益。

責任編輯：柯志宏



