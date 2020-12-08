約翰遜擬晤歐委會主席   推動英歐貿協談判

英國脫歐後貿易談判傳僵局，英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）再次通電話，計劃未來幾日會面，以推動談判進程。

約翰遜和馮德萊恩48小時內第二次通電話，兩人在通話後發表聯合聲明，指雙方在公平競爭、管理及漁業三個關鍵問題上，仍然存在重大分歧，未實現達成協議所需的條件 ; 兩人要求首席談判代表及團隊，準備好有關分歧的概述，以便兩人未來幾日在布魯塞爾的面對面會議上討論。

英國及歐盟仍然未能就未來貿易關係達成協議，更有英媒報道稱約翰遜擬退出談判。英鎊從兩年高位回落，兌美元昨低見1.3225，跌幅逾1.4%；其後跌幅反覆收窄。

英國在今年1月脫歐，目前享有1年談判緩衝期，談判期限將於31日到期，現時距離脫歐限期已不足四星期。在雙方代表達成共識後，英國仍需取得國會同意新的貿易協議，而歐盟亦需取得旗下27國成員國同意其方案。

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責任編輯：柯志宏