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【疫市奇葩】疫情大爆發失業潮湧至 呢間公司月入逾7萬員工倍增 究竟點做到?

股樓投資 12:30 2020/12/08

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過去一年本港新冠肺炎疫情反覆，11月以來爆發的第四波疫情更是愈見嚴峻，政府保就業計劃自11月底完結後，失業潮陰霾湧至。不過，逆市下仍有公司的生意未有影響，員工收入更愈來愈高。

祥益地產公布，該公司最新11月份的前線代理人均開單宗數為4宗，在前線代理的人數增加之下，促成的成交宗數同樣增加，以及沒有任何持牌代理食「白果」，人均開單宗數繼續保持3至5宗的水平。同時，在第四波疫情及失業潮的陰霾之下，祥益地產以「多舖少人」及「農夫精神」的策略成功克服市道，提供到足夠資源予代理開單之餘，高收入的代理比例對比上月更是倍增。

祥益總裁汪敦敬表示，11月份高收入的持牌全職代理對比10月份可算是大躍進，月入7萬或以上的比例是10月的2倍

 

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祥益總裁汪敦敬表示，11月份高收入的持牌全職代理對比10月份可算是大躍進，月入7萬或以上的比例是10月的2倍，佔整體約四分之一，而月入8萬、9萬及10萬或以上同樣是10月的3倍。他表示，以上數據顯示，代理高收入漸走向常態化。

他又指，無論市道如何，公司均會樂觀面對，並堅持不裁員、不減薪，這是對員工的基本承諾。汪敦敬說，在過去98至03年極具考驗的市場中，公司同樣也履行承諾，不單沒有因困境而減薪裁員，以行動給予公司上下信心，同時證明面對任何考驗，只要團結一致便可克服。

現時祥益已有超過七成員工起碼擁有一個物業

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 汪氏續稱，公司的經營策略是以人為本，以員工的分享作為優先，因此一、二手都是一條bar拆賬，當員工有了穩定的收入，就可以作出各項投資包括置業，現時公司已有超過七成員工起碼擁有一個物業。他又歡迎需要有穩定收入，或想儲蓄置業的有志之士加入祥益，成為該公司的一份子。

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記者：陳詠妍

就業 裁員 疫情 汪敦敬 保就業 新冠肺炎疫情
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