【租客變業主】趕移民業主為求甩貨 月海灣單位減完再減 年青人剛獲「香港人」身份即成功以筍價入市

疫情下睇樓活動受影響，二手交投氣氛較淡靜，部份業主的持貨心態進一步轉弱，有意入市的準買家趁機出動睇樓，不少租客見業主議價幅度增而轉做業主。最近一名葵涌月海灣連天台單位業主因打算移民而減價賣樓，最後連番減價，獲租客以低於銀行估價購入單位。

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中原地產資深分區營業經理許偉業表示，近期二手議價空間有所擴闊，部份租客伺機大膽還價，買樓做業主。葵涌月海灣2座高層連天台單位，實用面積403平方呎，採兩房間隔，天台約129平方呎。原業主準備移民，8月中以730萬元放盤，最近第四波疫情影響樓市氣氛，感意興闌珊，叫價減至底價680萬元。

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一位一直在葵涌區租樓的年青人剛取得香港永久居民身份，趁樓價回落，把握機會置業。上址裝修清雅，並有天台，景觀開揚，參觀單位一睇即中，立即回家攜同支票往業主家當面洽談，大膽還價至635萬元，經一輪討價還價後，見業主肯減價，價錢亦較銀行估價低，十分吸引，馬上承接，以647.5萬元成交，平均實用呎價16,067元，較銀行估價約671萬元低23.5萬元或3.5%。原業主於2014年以425萬元買入單位，現轉手帳面獲利222.5萬元，單位升值52%。

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此外，一名原居於大圍的租客，日前也購入大圍名城套3房單位。中原地產副分區營業經理卜穎芝表示，大圍名城最新錄一期1座低層NA室，單位實用面積677平方呎，套3房間隔，開價約1,070萬元，議價後以1,000萬元承接，實用面積平均呎價14,771元。



卜穎芝指，新買家為區內租客，感低息環境持續下，供樓較租樓划算。原業主於2017年以960萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位賬面獲利約40萬元離場，單位升值約4.2%。



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記者：陳詠妍