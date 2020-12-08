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【新股IPO】京東健康6618掛牌 開巿10分鐘變「紅底」收市報110元升56% 一手帳面賺1971元

股樓投資 17:54 2020/12/08

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由京東（09618）分拆上市的京東健康（06618）掛牌，開市報94.5元，較招股價70.58元升34%，升勢持續，開巿10分鐘即晉身「紅底股」，升勢持續，午後曾升至全日高位123.9元，升76%，近收市股價回落，收市報110元，升56%；全日成交1.565億股，涉資160億元；以每手50股計，一手帳面賺1,971元。

京東健康6618明日掛牌 公開超購近421倍 一手中籤率40%，想知詳情請按：【下一頁】

該股昨日暗盤已率先造好，根據輝立交易平台顯示，京東健康暗盤最高曾見90.55元，收市報89.85元，較招股價70.58元升27.3%，以每手50股計，一手帳面賺963.5元。

京東健康6618暗盤升逾27%　教你明日上市追揸沽攻略，想知詳情請按：【下一頁】

京東健康一手中籤率為40%，投資者要認購200手方能穩獲一手，涉資逾71萬元。京東健康獲84.6萬人入飛認購，錄得超額認購421倍，凍資5743.5億元，以上限70.58元定價，一手中籤率40%，投資者要認購200手京東健康才可穩獲一手，涉資逾71萬元。；國際發售項已獲大幅超額認購，相當於相關初步可供認購發售股份總數約31.1倍。

藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？，想知詳情請按：【下一頁】

京東健康為內地最大綫上醫療健康平台及綫上零售藥房，今年上半年收入達88億元人民幣。據初步招股書資料，京東健康2019年總收入達108.42億元人民幣，在內地同業排名第一，較同期的阿里健康（00241）收入95.96億元人民幣，以及平安好醫生（01833）收入50.65億元人民幣為高。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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