  • 20°C
香港時間 : 20201208日 (二) 10:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】京東健康6618掛牌 股價高開34% 升勢持續 開巿10分鐘變「紅底」

股樓投資 09:43 2020/12/08

分享：

由京東（09618）分拆上市的京東健康（06618）掛牌，開市報94.5元，較招股價70.58元升34%，升勢持續，開巿10分鐘即晉身「紅底股」，高見103.3元，9點40分報100.1元。

京東健康6618明日掛牌 公開超購近421倍 一手中籤率40%，想知詳情請按：【下一頁】

該股昨日暗盤已率先造好，根據輝立交易平台顯示，京東健康暗盤最高曾見90.55元，收市報89.85元，較招股價70.58元升27.3%，以每手50股計，一手帳面賺963.5元。

京東健康6618暗盤升逾27%　教你明日上市追揸沽攻略，想知詳情請按：【下一頁】

京東健康一手中籤率為40%，投資者要認購200手方能穩獲一手，涉資逾71萬元。京東健康獲84.6萬人入飛認購，錄得超額認購421倍，凍資5743.5億元，以上限70.58元定價，一手中籤率40%，投資者要認購200手京東健康才可穩獲一手，涉資逾71萬元。；國際發售項已獲大幅超額認購，相當於相關初步可供認購發售股份總數約31.1倍。

藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？，想知詳情請按：【下一頁】

京東健康為內地最大綫上醫療健康平台及綫上零售藥房，今年上半年收入達88億元人民幣。據初步招股書資料，京東健康2019年總收入達108.42億元人民幣，在內地同業排名第一，較同期的阿里健康（00241）收入95.96億元人民幣，以及平安好醫生（01833）收入50.65億元人民幣為高。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

香港股票

下一篇文章

印度現怪病　逾200人送院　患者眼睛灼熱並突然嘔吐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【美股戰報】泡沫爆破？中國電動車股單周暴挫逾兩成
【美股戰報】泡沫爆破？中國電動車股單周暴挫逾兩成
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨
【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨