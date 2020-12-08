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【ESG投資】瑞士百達資管：環保意識抬頭 綠色投資添機遇

股市 15:40 2020/12/08

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自市場憧憬民主黨總統拜登勝選開始，環保相關股便曾展現凌厲升勢。事實上，環保概念非新事物，該主題近年已持續跑贏環球股市。基金公司瑞士百達資管估計，整個環保主題市場規模高達兩萬億美元，往後每年增長速度仍可錄6%至7%，形容其對環球經濟影響力不低。

截至9月底，瑞士百達資產管理全球環保機遇基金最近五年累計回報78.2%，較MSCI世界指數的55.4%高，若由基金成立的2014年起計，年率化回報約11.9%。

上述環保機遇基金的投資經理杜一在接受本報專訪時形容，近年「消費者愈來愈有環保意識」，投資著眼點放在ESG因素上更漸成共識，且不少公司亦主動應用環保能源技術或措施，變相推高產品質量並降低成本，帶動環保相關投資機遇。

由宏觀政策方面來看，杜一相信美國民主黨候選人拜登若如承諾般，落實當選後重返《巴黎氣候協定》，將可提高大眾對環保之關注程度，同時拜登之清潔能源計劃，亦料對可再生能源、電汽車，以及綠色建築行業起支持作用。

他強調，國際間不僅美國，「中國及歐盟都在加強環保議題的關注和投資」，連同日本、韓國試圖於2050年達致碳中和，反映環保議題重要性增加。

詳細文章 (訂戶專享): 百達資管：環保意識抬頭 綠色投資添機遇

【新股IPO】京東健康首掛早段破百高見103.3元　一手帳面賺逾1600元

記者︰莫亦熙

基金 ESG 可持續發展 拜登 概念 巴黎 歐盟 美國民主黨
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