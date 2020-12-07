【美國制裁】美宣布制裁14名全國人大副委員長

美國財政部宣布最新一批14位中國官員制裁名單，回應早前早前香港4名立法會議員被DQ一事，14名新增被制裁者均為全國人大常委會副委員長，包括︰王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更‧依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華。

美國財政部最新公告中以「香港相關名單(Hong Kong-related Designations)」為題。值注意的是，新增制裁名單中並無香港官員。

中國外交部早前表明，若美國推新制裁名單必然會反制，詳見【下一頁】

14名官員將被納入OFAC（Office of Foreign Assets Control）名單。OFAC是美國財政部下部門，列入名單者將可能被凍結在美國的資產、包括直接或間接擁有超過50%的任何實體資產，企業及機構禁止向列入名單者提供任何捐款或資金、商品或服務。

金融機構在進行交易時，都被要求必須首先要對交易對手進行OFAC名單的審查，只有對方不在OFAC名單內，才可以與之交易，以防止他們與危害美國國家安全的人來往。

中國外交部昨日表示，中方已經多次表明，一直堅決反對，並強烈譴責美方藉香港問題干涉中國內政，對中方人員實施所謂的制裁，敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，若果美方一意孤行，中方必將繼續採取堅決反制措施，捍衛國家的主權安全利益。

相關文章︰陳茂波不評論許智峯稱戶口曾遭涷結 制裁風波下香港金融體系「穩如泰山」

【美國制裁】任志剛籲為美國制裁行動做最壞打算 美禁投中概股有利有弊

編輯︰侯景成



