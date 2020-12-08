【開市9點半】京東健康暗盤升近3成　專家話可長揸？

（1）京東 （09618） 旗下焦點新股京東健康 （06618） 今日（8日）正式掛牌。京東健康暗盤一如市場預期，錄得顯著升幅，抽得京東健康的投資者一手帳面料賺近千元。究竟尚未獲利的京東健康投資者應如何部署？專家建議，有貨者可於京東健康升逾3成時沽出部分持倉，但假若該股最終升幅只有約2成的話，無貨者反而可考慮買入長揸。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略 大市氣氛將影響暗盤表現？還會升幾多？

（2）京東健康今日（8日）正式掛牌，多個券商暗盤表現造好，收報介乎89.55元至89.95元，升幅約27%。

【新股IPO】京東健康6618暗盤升約27% 耀才交易場收報89.95元 一手帳面賺近千元

（3）焦點新股陸續有來，京東健康上市後，藍月亮 （新上市編號：06993） 亦正處於招股階段，首日招股更已超額認購逾59.6倍。

【新股IPO】藍月亮6993招股旺場 孖展暫錄586億超購近60倍、國際配售已足額

（4）藍月亮以外，小型家電製造商Vesync （新上市編號：02148） 亦將步入招股階段，每股招股價4.68至5.52元，每手1000股，入場費5575.6元；計劃發行2.81億股，集資最多約15.51億元。保薦人為法巴及創陞融資。

【新股IPO】內地小家電Vesync2148明招股入場費5576元 市場消息指國際配售已足額（第二版）

（5）美國近月出手限制企業或個人投資被其視為涉及解放軍背景的公司，富時羅素因而公布，在富時環球股票指數系列（GEIS）、富時中國A股全盤指數系列，剔除8家中國企業，包括中交建 （01800） 等3家香港上市股份。中國外交部發言人華春瑩重申，中方堅決反對美方無端打壓中國企業。

【美國制裁】富時羅素剔除8家受美制裁中資股、MSCI最快今周決定 外交部：美無端打壓（第二版）

（6）國家發改委近日發布《關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知》，點名要求各地報告恒大 （03333） 旗下恒大汽車 （00708） 、寶能等新能源汽車企業投資情況。內地官媒《經濟日報》早前曾發表社評，質疑恒大汽車以「造車之名，行圈地圈錢之實」。

【恒大汽車】官媒批恒大汽車「以造車之名圈地圈錢」 股價照升8%（第二版）

（7）一田表示，12月5日發現沙田店家品部員工初步確診後，已安排全店進行深層清潔，沙田店全面關閉，安排所有員工接受核酸檢測。根據核酸檢測結果，除衞生防護中心公佈，沙田店5位員工初步確診外（包括家品部員工），發現另外5位員工初步確診。

【一田停業】一田沙田分店累計10員工確診 暫停營業至另行通知

（8）中國經濟疫情受控後反彈，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌認為，中國經濟V型反彈預計今年底可完成，料明年中國GDP增長8.6%，主要得益今年低基數。

【中國經濟】摩通朱海斌：中國GDP明年料增長8.6% 人民幣上望6.25

（9）環聯（美﹕TRU）發表第三季信貸行業分析報告，認為香港經濟環境仍未好轉，消費者大幅削減非必要開支，新增貸款宗數和應繳款項結欠皆出現下降，反映第三季信貸需求持續下跌。

環聯：家庭財務壓力令消費者信貸市場受壓 第三季信貸需求持續下跌

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。