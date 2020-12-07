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【2021展望】招商證券國際料恒指明年最高可抵30500點 推薦17大行業28隻中資股為首選

股樓投資 23:43 2020/12/07

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招商證券國際發表2021年展望，首先看好內地經濟前景，料消費及製造業投資會成為主要推動力，財政及貨幣政策可能趨於中性。加上華府換屆，可能逼使內地加快科技創新及實現科技自主，專注國內消費，提高經濟增長質量及可持續性。

【異動股】交銀看好這項目具條件大規模生產 保利協鑫單日爆升24%  詳情請看【下一頁

【中芯981】 中芯斥逾25億美元組合營 聯手國家集成電路基金生產晶片  詳情請看【下一頁

股市方面，招證國際估計今年表現一直較落後的恒指，在2021年會有較好表現，在23500點至30500點區間上落，即相等於11至14.5倍市盈率，主要由於香港經濟受惠於通關限制逐步解除；經濟重返正軌有利本港金融，地產及消費股修復估值；中概股在本港第二上市可提高新經濟股票在指收中的權重，從而吸引資金流入；港股通納入更多第二上市股份；以及恒指預測市盈率只得12.8倍，未算高水平。招證國際同時推薦28隻來自17大行的2021年首選股份，清一色為中資。當中23隻在港上市，其餘5隻在美上市。

招證國際2021年首選股一覽：

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招證國際繼續看好建築、水泥及能源等周期性行業，以及線下消費、教育及汽車等非必需消費品，卻相信醫療保健行業的增長勢頭在疫情過後會開始放緩。另一方面，招證國際對保險業看法轉為正面，並估計由於需求復甦，預期公用事業估值將獲重估。 

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另外，招證國際對明年A股及MSCI中國指數抱謹慎樂觀態度，主要由於估值偏高，資金流入速度放緩，中概股面對從美股退市的逆風，以及華府換屆後，對中國政策的不確定性。

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撰文 : 李尚毅

經濟

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