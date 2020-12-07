【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知

▲ 云想科技自線上營銷解決方案業務獲取大部分收入，惟毛利率較低，整體毛利率因此處於較低水平。

云想科技（Netjoy雲想科技，新上市編號：02131）正在招股，據招股書顯示，云想科技為大數據短視頻營銷解決方案供應商及集中於泛娛樂的線上內容服務供應商。云想科技雖然是內地第三大線上營銷解決方案供應商，市場佔有率僅3.4%，反映市場競爭相當激烈。

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圖解云想科技招股及業務要點

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1. 短視頻營銷佔比不斷增加

云想科技指，由於互聯網用戶更偏好觀看短視頻，而非瀏覽網站以閱讀文字及圖片，故將業務重心轉移至短視頻營銷，預期今年花邊平台的收入及毛利將進一步減少，集團並已升級泛概要娛樂內容服務及將內容覆蓋範圍從僅有文字及圖片內容擴展至包括短視頻節目。兩個短視頻KOL節目之一《偶像請回答》上半年已產生收入。

2. 金融服務及電子商務廣告收入增

線上遊戲開發商及分發商為云想科技最大廣告客戶群，但今年上半年線上遊戲客戶的收入分別佔線上營銷解決方案業務總收入由去年上半年的72.5%，降至36.5%。同期來自金融服務公司及電子商務公司的收入不斷增加，今年上半年分店線上營銷解決方案業務總收入的18.2%及18.6%，較去年同期的6.9%及4.9%大幅增加。

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3. 流量獲取成本佔銷售成本約九成

流量獲取成本為云想科技銷售成本的最大組成部分，分別佔2017、2018及2019年度總收入的78.3%、90.4%及92.3%，今年上半年亦佔總收入約87.9%。

4. 毛利率持續下跌

云想科技主要通過向廣告主及廣告代理提供線上營銷解決方案，及向廣告聯盟及廣告主提供花邊平台上的廣告位產生收入。云想科技自線上營銷解決方案業務獲取大部分收入，惟毛利率較低，整體毛利率因此處於較低水平。2017、2018及2019年度及今年上半年線上營銷解決方案業務毛利率分別為8.7%、7.1%、6.7%及10.5%，對應整體毛利率分別為21.1%、9.1%、6.9%及10.6%。

5. 曾於新三板上市及除牌

云想科技曾以「嗨皮網絡」的名稱於新三板上市指，嗨皮網絡於2016年4月21日於新三板上市。上市近三年後，2019年4月19日嗨皮網絡股份由新三板除牌。

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編輯：陳韻妍