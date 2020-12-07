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【新冠疫苗】群體免疫即將實現？德銀料明年首季加拿大率先達成　歐美緊隨其後

股市 23:05 2020/12/07

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明年首季加拿大有望實現群體免疫。

新冠肺炎疫苗消息不斷，市場憧憬全球經濟活動可重回正軌。德意志銀行研究報告綜合了全球疫苗研發及交付進展，配合人口等數據，推測明年首季加拿大有望率先實現「群體免疫」，而美國、歐盟等亦有望在明年年中開始先後實現群體免疫，復歸常態。

德銀認為，群體免疫的標準為人口免疫率大於60%。德銀基於輝瑞（美︰PFE）、Moderna（美︰MRNA）、阿斯利康三種主要疫苗的交付進度進行推算，各地區實現群體免疫的時間可能比預期的要快。

美國：明年首季末免疫率達30%　年中實現群體免疫

美國訂購了1億劑輝瑞疫苗和1億劑Moderna疫苗，因此德銀預計，隨著產能的提升，兩家公司將優先供應美國的訂單。明年首季度，輝瑞疫苗和Moderna疫苗將各有8000萬劑供應美國，阿斯利康將有5000萬劑供應美國。三種疫苗加在一起，到明年春天，應該有至少1億美國人接種了疫苗（每人接種兩劑）。

以這些疫苗的有效性下限（輝瑞和Moderna為90%，阿斯利康為70%）來估算，截至明年一季度末，美國人口免疫率約為30%。

明年第二季度，三種疫苗將各有1億劑供應美國。考慮到疫苗供應鏈可能會出現些意外延誤，德銀保守預計，到明年年中，將約有2.7億美國人接種疫苗，結合疫苗有效性進行計算，美國人口免疫率約為70%，足以實現群體免疫。

加拿大：明年首季率先實現群體免疫

加拿大已訂購約1.3億劑輝瑞疫苗和Moderna疫苗，而其公民只有約4000萬人。明年第一季度，加拿大預計能獲得3000萬劑輝瑞疫苗，1500萬劑Moderna疫苗和1500萬劑阿斯利康疫苗，足以覆蓋所有人口。
 
英國：最快於明年4月

今年年底之前，英國可能會推出輝瑞疫苗和阿斯利康疫苗。與此同時，英國可能是唯一一個在聖誕節前過審並推出阿斯利康疫苗的國家。明年首季，英國料獲得6000萬到7000萬劑阿斯利康疫苗，和3000萬劑輝瑞疫苗，再加上部分Moderna疫苗，人口免疫率接近群體免疫。

假設沒有延誤，英國最快可能在明年4月份實現群體免疫。
 
歐盟：明年中實現群體免疫

德銀對於Moderna在歐盟的疫苗供應做出非常保守的假設。歐盟上周與Moderna簽署了1.6億劑疫苗的訂單，其訂單可能得排在Moderna供應列表的最後一位。同時，雙方的供應協議沒有進一步的細節披露。

同時，雖然歐盟已訂購7億劑輝瑞和阿斯利康疫苗，但據目前的審批進度來看，監管機構不太可能在明年1月之前批準輝瑞或阿斯利康疫苗的使用申請。

但隨着疫苗陸續到貨，在明年第二季度末歐盟至少有2.5億人接種疫苗，實現群體免疫，當中某些成員國可能會更快一些。
 
澳洲：明年第二季免疫率約60%

澳洲已訂購約3400萬劑阿斯利康疫苗，將在明年1月或2月開始交付；另已訂購1000萬劑輝瑞疫苗，將於明年3月開始交付；未訂購Moderna疫苗。

3種主要疫苗的訂購量不足以覆蓋澳大利亞全部2500萬的人口。澳大利亞訂購了昆士蘭大學的疫苗等其他疫苗作為補充，但這些疫苗的有效性尚未披露，無法基於此進行估算。預測到明年第二季，澳洲人口免疫率約為60%，剛剛達到假設的群體免疫的閾值。
 
日本：有望在夏天之前實現群體免疫

總的來說，日本訂購三種主要疫苗的時間比較早，預訂的劑量足以覆蓋人口，目前主要是因為日本只承認本土試驗結果，使疫苗上市時間要比歐洲和美國滯後。一旦疫苗獲批上市，疫苗在日本的分發過程料將會比較順利。

10月底左右，輝瑞疫苗和阿斯利康疫苗在日本啟動了三期臨床試驗，但尚未取得結果。Moderna疫苗的三期試驗甚至還沒有開始。日本還面臨著另外一項難題。該國有近30%的人口超過65歲，因此，日本很難在明年一季度完成老年人和一線工作者的疫苗接種工作，可能得等到4月份才能完成。

【新冠肺炎】譚德塞：疫苗進展正面　會令民眾誤以為疫情將完結

【輝瑞疫苗】輝瑞疫苗最快12月中交付Moderna緊隨其後　料12月內生產逾4000萬枝疫苗

編輯︰侯景成

疫情 英國 日本 澳洲 歐洲 疫苗 歐盟 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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