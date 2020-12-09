【配股潮】小鵬汽車擬配售規模增至4800萬股ADS　集資所得用於技術研發、潛在收購

▲ 繼比亞迪及理想後，小鵬汽車宣布配股。

繼理想汽車（美︰LI）、比亞迪 （01211） 後，再有中資電動車公司宣布配股。彭博報道，小鵬汽車（XPEV）宣布，擬通過承銷商配售4000萬單位美國存託股票（ADS），每股ADS代表兩股A類普通股。承銷商亦可在30日內，額外配售不超過600萬股ADS。而最新消息，小鵬汽車計劃將配售規模提升至4800萬股，每股作價45美元，擬集資21.6億美元。小鵬汽車隔夜美股收市升幅收窄，收報48.69美元，漲0.81%。

小鵬汽車表示，配股所得款項淨額用於（1）研究和開發智能電動車以的軟件、硬件和數據技術；（2）用於營銷以及擴大銷售和服務渠道以、超級充電網絡；（3）對智能電動汽車核心技術的潛在戰略投資，以及（4）一般企業用途。

瑞信、摩根大通、美銀行及花旗為聯合帳簿管理人。

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編輯︰侯景成