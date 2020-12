【騰訊持股】環球音樂集團購Bob Dylan所有歌曲版權 價值料超15億元

▲ 騰訊有份持股的環球音樂集團收購Bob Dylan全部歌曲版權。

騰訊 (00700) 有份持股的環球音樂集團(UMG)宣布,收購全球知名音樂人Bob Dylan的全部歌曲作品版權,但不包括唱片。本次收購包含Bob Dylan60年來600首歌曲,涵蓋60年代知名作品《blowing in the wind》、《The Times They Are a-Changin》,到今年新出的專輯《Rough and Rowdy Ways》。雖然環球音樂集團未有披露作價,但知情人士表示,Bob Dylan旗下歌曲作品價值超過2億美元(約15.5億港元)。

環球音樂行政總裁Lucian Grainge在一份聲明中表示,Bob Dylan的作品在全球收穫數以億計的人的喜愛,「毫無疑問未來數十年、甚至數百年後,Bob Dylan的作品依然會被廣泛傳唱及珍視。」

Bob Dylan為享譽全球的音樂唱作人,2004年《滾石》雜誌曾經評選歷史上最偉大的500首歌曲,Bob Dylan有15首作品入選,其中《Like A Rolling Stone》名列首位。2017年,Bob Dylan獲頒發諾貝爾文學獎。

環球音樂集團為全球三大唱片公司之一,騰訊牽頭的財團今年3月完成收購UMG 10%股權。

編輯:陳健婷