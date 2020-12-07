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【騰訊持股】環球音樂集團購Bob Dylan所有歌曲版權 價值料超15億元

Hot Talk 21:57 2020/12/07

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騰訊有份持股的環球音樂集團收購Bob Dylan全部歌曲版權。

騰訊 （00700） 有份持股的環球音樂集團（UMG）宣布，收購全球知名音樂人Bob Dylan的全部歌曲作品版權，但不包括唱片。本次收購包含Bob Dylan60年來600首歌曲，涵蓋60年代知名作品《blowing in the wind》、《The Times They Are a-Changin》，到今年新出的專輯《Rough and Rowdy Ways》。雖然環球音樂集團未有披露作價，但知情人士表示，Bob Dylan旗下歌曲作品價值超過2億美元（約15.5億港元）。

環球音樂行政總裁Lucian Grainge在一份聲明中表示，Bob Dylan的作品在全球收穫數以億計的人的喜愛，「毫無疑問未來數十年、甚至數百年後，Bob Dylan的作品依然會被廣泛傳唱及珍視。」

Bob Dylan為享譽全球的音樂唱作人，2004年《滾石》雜誌曾經評選歷史上最偉大的500首歌曲，Bob Dylan有15首作品入選，其中《Like A Rolling Stone》名列首位。2017年，Bob Dylan獲頒發諾貝爾文學獎。

環球音樂集團為全球三大唱片公司之一，騰訊牽頭的財團今年3月完成收購UMG 10%股權。

相關文章：

騰訊財團完成收購環球音樂10%股權 騰訊音樂漲逾7%

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編輯：陳健婷

香港股票 騰訊控股（00700） 環球音樂集團

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