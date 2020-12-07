【中國經濟】摩通朱海斌：中國GDP明年料增長8.6% 人民幣上望6.25

▲ 摩通中國首席經濟學家朱海斌預測，中國經濟明年增長8.6%。

中國經濟疫情受控後反彈，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌認為，中國經濟V型反彈預計今年底可完成，料明年中國GDP增長8.6%，主要得益今年低基數，但政策將趨向正常化。朱海斌指，中國經濟今年的反彈循「雙速模式」，包含投資、出口的生產製造率先恢復，其後消費跟上，預期V型反彈將於今年底完成，屆時中國經濟將重回疫情前的增長軌道。

摩通維持對中國經濟今年增長2%、明年增長8.6%的預測，除了國際旅遊相關領域，經濟活動自今年底起應可重回正軌，不過政府政策正常化或減弱經濟增長動力，隨着經濟復甦，應對疫情衝擊的財政措施將逐步停止，同時亦需避免過度投資，以及協助經濟增長動力由公營轉向私營投資，由投資轉向消費。

人民幣兌美元明年底或升至6.25

不少國企近期相繼出現債務違約，朱海斌稱，市場憂慮政策正常化、去槓桿將觸發信貸及流動性壓力，引發新一輪國企債務違約，但他對此並不憂慮，反而容許國企債務違約是正面發展，因可在快速發展的債務市場建立市場規範。

人民幣方面，朱海斌預期人民幣明年將繼續升值，人民幣兌美元匯價明年中料升至6.35，明年底再升至6.25，主要受中國經濟基本面、美國大選結果、人行容忍更高的匯率靈活性支持。

朱海斌續指，雖然拜登接任美國總統後，中美大國博弈的大方向不會改變，但拜登政府採取的對華措施將有所不同，拜登政府更可能以多邊主義促使中國改變，政策連續性及預見性更高，拜登也較低機會再向中國商品加徵關稅。

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編輯：陳健婷