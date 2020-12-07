LG Rollable現身韓國電信商內部資料庫　新機有望短期內發表

▲ 韓國手機品牌LG在推出破格的LG Wing後，有消息指正打算推出機身設計同樣走創新路線的LG Rollable手機。

柔性屏幕技術開始日漸成熟，智能手機或要準備踏入下一次顛覆性的變化，韓國手機品牌LG在推出破格的LG Wing後，有消息指正打算推出機身設計同樣走創新路線的LG Rollable手機。

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雖然同樣採用柔性屏幕技術，但LG Rollable跟目前市場上發售的摺機設計截然不同，柔性屏幕會捲起收在機身內，用戶只要將機身兩邊向外拉，原本捲起的屏幕就會被拉開，變成平板模式。

據最新消息指，LG Rollable手機最近出現在韓國電信商的內部資料庫，產品型號為LM-RM910N，而未鎖定的型號則為OMD-LM-R910N。早前有傳聞指，LG Rollable 配備7.4吋柔性螢幕，將分為20:9、16:9和3:2三種比例，分辨率為2,428 x 1,080 解析度的擴充模式、2,428 x 1,366 的影片模式，以及2,428 x 1,600的工作模式。

據悉LG Rollable內建4,200mAh電池，將會選用由高通最新推出的Snapdragon 888處理器和16GB RAM供電，因此可預期此機型的售價並不便宜。

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此外，Twitter用戶@Cozyplanes透露指，該設備將在兩側展開，使其屏幕尺寸增加多達100%，而LG將增加一個柔性框架，該框架可以擴展至覆蓋屏幕的裸露邊緣；手機還將具有鎖定裝置功能，以防止意外發生，導致屏幕損壞起皺。

責任編輯：施雯雯