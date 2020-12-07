【美股觀點】嘉信理財游國義：板塊輪動下的投資策略

自從輝瑞公佈消息以來，我們疫情似乎迎來曙光。不過，隨著美國感染病例、住院和死亡人數飆升，我們和走出疫情尚有一段漫長的道路。無論從公眾健康或經濟的角度來看，輝瑞和Moderna的疫苗消息均屬正面，但不是徹底解救當前形勢的靈丹妙藥。

宏觀利好消息對股市起跌的影響通常比其對經濟數據的影響更快出現。輝瑞宣佈消息後，在疫情期間落後大市的行業明顯轉變為股市的贏家。

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9月初至今，引領升市的板塊經歷不止一次輪動，最初是「居家經濟股」(stay-at-home) 領先，然後是「外出經濟股」(get-out-and-about) 突圍。輝瑞傳出消息後的星期一及星期二，市場有大量買盤追捧「外出經濟股」，但接近周末時，升勢已經開始減弱。短期來說，板塊輪動可能會間歇出現，而投資者不容易駕馭這種環境。我們仍然建議投資者貫徹紀律，特別是定期調整持倉並且分散投資，這個策略適用於同一資產類別以及不同資產類別之間。

策略建議變動

我們亦正在調整長久以來的策略建議。自2017年3月開始，我們一直主張增持大型股（以標普500指數為基準），並相對減持小型股（以羅素2000指數為基準）。

由3月份股市低位至今，小型股斷斷續續錄得相對較大的升幅，但直至疫苗消息傳出後，小型股的強勢表現才終於從技術角度壓倒大型股。事實上，羅素2000指數創下555個交易日以來的收市新高。不過投資者需要留意，大型股的基本因素仍然較佳，當中包括負債權益比率、盈利能力、毛利率和「殭屍」公司的比例。因此，我們建議投資者發掘值得留意的小型股機遇，繼續鎖定符合上述特質的因素，因為我們相信這類股份普遍會繼續跑贏大市。

有關這一點，投資者有必要了解，羅素2000價值指數的金融股比重接近28%，超過美國任何一個主要指數的金融股佔比，而輝瑞公佈疫苗進展後，10年期收益率飆升，我們一直給予跑贏大市評級的金融股亦顯著向上。另外，能源股雖然在各個增長指數的比例微不足道，但在主要的價值指數中卻有3%至4%的比重。

五大巨頭與其餘495隻成份股

從9月初開始，間歇性板塊輪動的一大特徵是此前拋離大市的「五大巨頭」不再一枝獨秀，這所指的是標普500指數按市值計算最大的五間公司，分別是蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌和Facebook。五大公司往往被歸類為科技股，但其實只有蘋果和微軟屬於科技行業——亞馬遜是非必需消費股，谷歌和Facebook則屬於通訊服務股。標普500指數在9月初升至高位時，五大公司市值合共佔該指數接近25%，升幅較其餘495隻成份股高出60個百分點。

我們繼續預計，疫情影響增長的左右因素以及疫苗消息在心理層面的效應將掀起板塊輪動和市況反覆波動。談及心理層面，投資者或許過份樂觀或自信；根據Strategas最近對機構投資者進行的調查，68%受訪者相信認為接下來將有10%的升幅，這個比例是疫情爆發以來的新高。最近，資金亦加快流入美國股票交易所買賣基金（ETF）市場。

撰文: 嘉信理財私人客戶顧問副總監游國義

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