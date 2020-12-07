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【美股焦點】Salesforce高價收購Slack　分析師反提高投資評級？

股樓投資 20:25 2020/12/07

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上季納入道指成份股的Salesforce（US:CRM）上周二（1日）宣布以277億美元收購工作通訊平台Slack，多家大行陸續就收購發表報告，財經雜誌《巴隆氏》便綜合多位分析員的看法，指出Salesforce收購未有持績盈利能力的Slack，作價昂貴，又指微軟推出的Microsoft Team會為Slack帶來挑戰。

【美股分析】Zoom公布上季業績勝預期　點解股價盤後重挫逾半成？

不過，華爾街仍然看好這家道指新貴，CFRA分析員John Freeman便提高Salesforce的投資評級至「強烈買入」，目標價為302至309美元；Wedbush Capital則維持「買入」評級，並給予其300美元的目標價，該行認為是次收購帶來的「痛楚」短暫，但利益卻是長遠的，因為Salesforce未來需要和微軟在雲業務上有更大競爭。

不過，花旗分析員Walter Pritchard則將公司的投資評級由「買入」下調至「持有」，目標價為250美元，他認為Salesforce作價昂貴外，亦難以在收購中看到正面回報；瑞銀亦將其目標價由325美元下調至300美元。

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撰文 : 林展鋒

美股 道瓊斯工業平均指數 收購 買入 目標價 Microsoft 花旗銀行 瑞銀 CRM

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