【英國脫歐】脫歐談判再陷僵局 鎊匯急跌後反彈

醞釀多時的脫歐談判再陷僵局，英國脫歐首席談判代表弗羅斯特（David Frost）於周六（6日）抵達布魯塞爾，並與歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）會面，預計雙方會繼續在捕魚權及公平貿易方面展開激烈談判。此前雙方的會面均無結果，有消息指英國首相約翰遜（Boris Johnson）已準備無協議脫歐。

受消息影響，英鎊兌美元曾一度跌至1.3239美元為，跌幅達1.5%。由於英國政府的立場堅挺，談判有隨時夭折的可能性，市場亦擔心「硬脫歐」後的前景不甚樂觀，種種不明朗因素將影響英鎊匯價，惟英鎊兌美元周二（8日）已回升至1.3446美元。

【英國脫歐】脫歐協議談判死綫將至 歐盟據報有意於捕漁權作讓步 【下一頁】

歐盟高峰會將會在周四（10日）舉行，屆時歐盟27國領袖將齊聚布魯塞爾，外界預計歐盟領袖會後將向英國提出脫歐的最終協議，儘管巴尼耶早前示意對是次談判不抱太大期望。

捕漁權為雙方其中一樣最爭持不下的議題，由於領海將在英國脫歐後重新劃分，因此歐盟提出長久在英國水域實施無限制捕魚權，此舉被英方形為荒唐並受強烈反對。

【英國脫歐】三大議題仍未解決 下周一為雙方貿易協議限期 【下一頁】

雙方在公平貿易問題上也存在巨大分歧，歐盟擔心英國在脫歐後將大力補貼本地產品並打入歐洲市場，對其他歐盟國家不公平且打擊貿易市場。歐盟建議為雙方貿易成立一個獨立監管機構，以保證兩方不會違反公平貿易政策，但此舉料受英國國內大規模反對。

英國首相約翰遜將在周一（7日）與歐盟委員會主席馮德萊恩（von der Leyen）通電話，務求在談判最後一刻前達成共識，但也有英國官員表示早已準備好無協議脫歐，英國農業大臣尤俊仕（George Eustice）早前接受訪問時就提到英國早已在10月便做好大量的準備工作。若雙方在今年12月31日仍未達成共識，英國將按世貿規定與歐盟國家進行貿易活動，這意味着大量貨品將被徵收關稅。

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