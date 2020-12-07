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【樓市熱話】網友分析現時樓市周期 「一定是慢熊！」

環球政經 19:54 2020/12/07

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樓市周期會隨著不同因素而做出相對調整，因此看準時機入市、放售才顯得如此重要。疫情持續，樓價有下滑跡象，有網友就對現時市方作分析，指現在的樓市屬於「慢熊」，絕不是屬於外界所說的牛市，他續指，就算香港政府推出托市政策，也改變不了跌市週期，

【樓市熱話】樓價愈來愈平 網民：好開心！：【下一頁

其他網友認為樓主分析不合理，覺得他的言論純粹是一名淡友的自話自說。另外有網友則指，在疫情如此嚴峻的情況下，市況都只屬於「慢熊」的話，那麽當疫情過去後，豈不是馬上變成「大牛市」？

【樓市熱話】樓市只升不跌？ 網民：有升升跌跌才正常：【下一頁

有人問到，如果現在是「慢熊」的話，究竟要下跌多久才會回升，但有網友回覆指，經濟周期其實是不可逆轉，因此也很難做猜測，經多番討論後似乎沒有明確方向。

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責任編輯：翁嘉陽

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