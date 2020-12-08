印度現怪病　逾200人送院　患者眼睛灼熱並突然嘔吐

印度東南部出現一種不明怪病，超過200人送院，當中1人證實死亡，當局正調查事件起因。

《BBC》報道，印度東南部Eluru市出現一種不明怪病，醫生指出，患者出現病症範圍廣，包括嘔吐感以至昏迷不醒。「感染者尤其是小童，均會在出現眼睛灼熱後，突然開始嘔吐。其中部分人更會暈倒或引致癲癇發作。

新冠肺炎席捲全球，當中印度更是重災區，確診病人逾80萬，位列世界第二高，是次Eluru市出現該怪病，或是雪上加霜，加重當地醫療負擔。然而，當局健衛生官員Alla Kali Krishna Srinivas表示，被送院的患者對新冠肺炎測試呈陰性反應。當地官員表示，有70人已經出院，另有157人正在接受治療。當地官員Jaganmohan Reddy指，另有醫療團隊正前往該市鎖調查病因，並希望可與患者及其家人見面，或有助調查發展。

Alla Kali Krishna Srinivas續指，患者的血液樣本未有發現任何病毒感染跡象。「在官員訪問了人們患病的地區後，我們排除了水污染或空氣污染的原因。」他表示，須等實驗室化驗才能揭示。

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責任編輯：黎淑雯

